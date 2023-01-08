İmamoğlu: 2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı

Millet İttifakı'nın yarattığı ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de iddia ile söylüyoruz ki İstanbul'dur. Millet İttifakı'nın yarattığı ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de iddia ile söylüyoruz ki İstanbul'dur.

Tuzakları boşa çıkararak İstanbul'da ortaya konan tüm kumpasları paçavraya dönüştüren bu enerjiyle en güçlü şekilde devam eden milleti iradesinin de simgesidir İstanbul. 2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı. Tuzakları boşa çıkararak İstanbul'da ortaya konan tüm kumpasları paçavraya dönüştüren bu enerjiyle en güçlü şekilde devam eden milleti iradesinin de simgesidir İstanbul. 2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı.

Tabii ki bu güzel gücün mimarları var. Buradan kıymetli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve siz saygıdeğer Genel Başkanım Meral Akşener tam da o güzel enerjinin ve o güzel duygunun mimarı olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki bu güzel gücün mimarları var. Buradan kıymetli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve siz saygıdeğer Genel Başkanım Meral Akşener tam da o güzel enerjinin ve o güzel duygunun mimarı olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum.

Ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli 4 yılı aşkın bu süreçte Allah şahit ki en büyük duam millete mahcup olmamaktır. O milletin kıymetli evlatları bu salonda da var. Umarım buradaki kıymetli İstanbullulara da mahcup olmamışımdır. Ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli 4 yılı aşkın bu süreçte Allah şahit ki en büyük duam millete mahcup olmamaktır. O milletin kıymetli evlatları bu salonda da var. Umarım buradaki kıymetli İstanbullulara da mahcup olmamışımdır.