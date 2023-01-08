https://sputniknews.com.tr/20230108/imamoglu-2019dan-itibaren-turkiyenin-basina-gelen-en-guzel-sey-millet-ittifaki-1065517614.html
İmamoğlu: 2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı
İmamoğlu: 2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, 2019'dan bu yana Türkiye'nin başına gelen en güzel şeyin Millet... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T14:13+0300
2023-01-08T14:13+0300
2023-01-08T14:30+0300
politika
iyi parti
meral akşener
ekrem imamoğlu
kongre
chp
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 3. Olağan İl Kongresi, Genel Başkan Meral Akşener'in de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu da kongrede açıklamalarda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230107/iyi-parti-lideri-aksener-birinci-parti-cikacagiz-ben-de-basbakan-olacagim-1065492572.html
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iyi parti, meral akşener, ekrem imamoğlu, kongre, chp, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu
iyi parti, meral akşener, ekrem imamoğlu, kongre, chp, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu
İmamoğlu: 2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı
14:13 08.01.2023 (güncellendi: 14:30 08.01.2023) Abone ol
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, 2019'dan bu yana Türkiye'nin başına gelen en güzel şeyin Millet ittifakı olduğunu söyleyip "Millet İttifakı'nın yarattığı ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de iddia ile söylüyoruz ki İstanbul'dur" ifadesini kullandı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 3. Olağan İl Kongresi, Genel Başkan Meral Akşener'in de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu da kongrede açıklamalarda bulundu:
Millet İttifakı'nın yarattığı ortaya koyduğu o güzel sürecin en güçlü hissedildiği yer de iddia ile söylüyoruz ki İstanbul'dur.
Tuzakları boşa çıkararak İstanbul'da ortaya konan tüm kumpasları paçavraya dönüştüren bu enerjiyle en güçlü şekilde devam eden milleti iradesinin de simgesidir İstanbul. 2019'dan itibaren Türkiye'nin başına gelen en güzel şey, Millet İttifakı.
Tabii ki bu güzel gücün mimarları var. Buradan kıymetli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve siz saygıdeğer Genel Başkanım Meral Akşener tam da o güzel enerjinin ve o güzel duygunun mimarı olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum.
Ben bu salonda adaylığımı ilan ederek yola çıkmıştım. Bugün tekrar o anları hatırladığımda meşakkatli 4 yılı aşkın bu süreçte Allah şahit ki en büyük duam millete mahcup olmamaktır. O milletin kıymetli evlatları bu salonda da var. Umarım buradaki kıymetli İstanbullulara da mahcup olmamışımdır.
Elbette İstanbul'da güçlü bir uyuma ihtiyacımız vardı. O uyumun iki insanı değerliydi. CHP İl Başkanı Canan Hanım, İYİ Parti İl Başkanı, kıymetli dostum Buğra Kavuncu.