https://sputniknews.com.tr/20230108/ibrahim-kalin-turkiye-rusya-suriye-arasinda-yurutulen-calisma-guzel-neticeler-verecektir-1065501403.html

İbrahim Kalın: Türkiye, Rusya, Suriye arasında yürütülen çalışma güzel neticeler verecektir

İbrahim Kalın: Türkiye, Rusya, Suriye arasında yürütülen çalışma güzel neticeler verecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye'yle yapılan görüşmelere ilişkin, "Bundan sonraki süreçte de umarım hem terörle mücadele hem mülteciler hem sınır... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T01:09+0300

2023-01-08T01:09+0300

2023-01-08T01:18+0300

ibrahim kalın

türkiye

suriye

rusya

türkiye

moskova

mülteci

avrupa

fatih dönmez

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye'yle yapılan görüşmelere ilişkin, "Bundan sonraki süreçte de umarım hem terörle mücadele hem mülteciler hem sınır güvenliği hem de siyasal ve anayasa komisyonu sürecinin ilerletilmesi noktasında Türkiye, Rusya, Suriye arasında yürütülen çalışma güzel neticeler verecektir" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfınca Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen "lisansüstü öğrenci buluşması" etkinliği sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın 28 Aralık'ta Rus ve Suriyeli mevkidaşları ile Moskova'da yaptığı görüşmenin 11 yıl sonra Türkiye'nin 'Suriye rejimiyle' kurduğu "ilk temas" olduğunu belirten Kalın, şöyle konuştu:'Dünya adeta Suriye meselesine, uzun bir zamandır da Suriye halkına sırtını döndü'Suriye'de çok büyük acılar yaşandığını hatırlatan Kalın, şunları söyledi:Kalın, bölge ve Suriye halkının güvenliği ile Türkiye'nin sınır güvenliğinin önemine dikkati çekerek, sınırda bir güvenlik hattının daha da güçlendirilmesinin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurguladı.'Bir terör koridoru ve devletçiğin ya da ona benzer bir yapının kurulmasına müsaade etmedik'Türkiye'nin Suriye'ye yönelik daha önce üç kez askeri harekat yaptığını hatırlatan Kalın, şöyle devam etti:Kalın, daha fazla mültecinin Avrupa'daki mülteci krizini de tetikleyeceğine işaret ederek, Avrupalıların ve Amerikalıların da Suriye'deki Türk askeri varlığından memnun ve minnettar olmaları gerektiğini dile getirdi.Türkiye'nin ABD'ye vereceği mesajın son derece net olduğunu ifade eden Kalın, şöyle konuştu:'Bizim Yunanistan'la kavga etmek diye bir gündemimiz yok'Kalın, Türkiye'nin Yunanistan'la Akdeniz'de yaşadığı gerginliğe de değinerek, şunları kaydetti:Brüksel'de geçen ay Yunan mevkidaşı ile bir toplantı yaptığını, Alman mevkidaşının da bu toplantıda bulunduğunu aktaran Kalın, "Orada aldığımız kararlar çerçevesinde ilerleyerek bu gerilimlerin, çatışmaların asgariye indirilmesini ve bir barış, müzakere yoluyla meselelerin çözülmesini, gerilimlerin düşürülmesini tercih ediyoruz. Ama Türkiye'ye dönük bir hak ihlali, sınır ihlali, taciz olduğunda Türkiye bunlara cevap vermekte en ufak bir tereddüt göstermez" dedi.- Doğalgaz çalışmalarıGazetecilerin, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in mart sonu itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan doğalgazın konutlara verilmeye başlanacağına ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine Kalın, bunun Türkiye için çok büyük bir kazanım olduğunu söyledi.TPAO ve diğer uluslararası şirketlerin o bölgede yeni güzel gelişmelerin olabileceğine dair daha pozitif, ümitvar bir beklenti içinde olduklarını anlatan Kalın, şöyle devam etti:'Türkiye bölgesel ve küresel enerji jeopolitiğinde daha kritik bir ülke haline gelecek'Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin kendi enerji hatları, doğalgaz depolama tesisleri ile yarınlara hazırlandığını belirterek, şunları söyledi:

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ibrahim kalın, suriye, rusya, türkiye, moskova, mülteci, avrupa, fatih dönmez