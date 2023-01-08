https://sputniknews.com.tr/20230108/hulya-kocyigit-turkiyenin-teror-gercegini-butun-dunya-duymali-ve-bilmeli-1065507985.html

Hülya Koçyiğit: Türkiye'nin terör gerçeğini bütün dünya duymalı ve bilmeli

Hülya Koçyiğit: Türkiye'nin terör gerçeğini bütün dünya duymalı ve bilmeli

Nevşehir'de '1.Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi'nde konuşan oyuncu Hülya Koçyiğit, "Terörde yitirdiklerimiz, kaybettiklerimiz ve... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T09:42+0300

2023-01-08T09:42+0300

2023-01-08T09:43+0300

politika

hülya koçyiğit

hdp

diyarbakır

anne

halkların demokratik partisi (hdp)

terör

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Medya Platformu tarafından İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın yanı sıra Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi’nin destekleriyle Nevşehir'de '1.Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi' düzenlendi.Kongrede konuşan sanatçı Hülya Koçyiğit, “Bizde var olan en büyük gerçeğimiz terör. Terörde yitirdiklerimiz, kaybettiklerimiz ve Diyarbakır’da evlatlarını HDP’ den geri isteyen, ellerinde evlatlarının resimlerini bağrına basmış haklı, onurlu, gururlu annelere destek çıkmak için buradayım. Onların acılarını bütün dünyaya duyurmak için ben de etkinliğe katıldım. Daha önce de kendilerini ziyaret etmiştim. Bu ülkenin terör gerçeğini bütün dünya duymalı ve bilmeli” ifadelerini kullandı.

diyarbakır

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hülya koçyiğit, hdp, diyarbakır, anne, halkların demokratik partisi (hdp), terör