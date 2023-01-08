https://sputniknews.com.tr/20230108/guney-sudan-liderinin-torende-tuvaletini-tutamadigi-goruntuleriyle-ilgili-6-gazeteciye-gozalti-1065504198.html

Güney Sudan liderinin, törende tuvaletini tutamadığı görüntüleriyle ilgili 6 gazeteciye gözaltı

Güney Sudan liderinin, törende tuvaletini tutamadığı görüntüleriyle ilgili 6 gazeteciye gözaltı

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in açılış töreninde tuvaletini tutamadığı görüntüleri sızdırmaktan sorumlu oldukları gerekçesiyle 6 gazeteci... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T03:12+0300

2023-01-08T03:12+0300

2023-01-08T03:14+0300

dünya

afrika

güney sudan

salva kiir mayardit

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Güney Sudan Gazeteciler Birliği'nden yapılan açıklamada, ülkenin kamu yayıncısı Güney Sudan Yayın Kuruluşunun (SSBC) 6 çalışanının gözaltına alındığı duyuruldu.Gazeteciler için adil şekilde soruşturulma yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Victor Lado, Joval Tombe, Mustafa Osman, Cherbek Ruben, Oliver Wani ve Jacob Benjamin olduğu bildirildi.Devlet Başkanı Mayardit'in 13 Aralık'ta katıldığı açılış töreninde ulusal marş okunduğu sırada tuvaletini tutamadığı görüntüler, sosyal medyada viral olmuştu.71 yaşındaki Mayardit, ülkesinin 2011 yılında elde ettiği bağımsızlıktan bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturuyor.

güney sudan

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afrika, güney sudan, salva kiir mayardit