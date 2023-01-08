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https://sputniknews.com.tr/20230108/guney-sudan-liderinin-torende-tuvaletini-tutamadigi-goruntuleriyle-ilgili-6-gazeteciye-gozalti-1065504198.html
Güney Sudan liderinin, törende tuvaletini tutamadığı görüntüleriyle ilgili 6 gazeteciye gözaltı
Güney Sudan liderinin, törende tuvaletini tutamadığı görüntüleriyle ilgili 6 gazeteciye gözaltı
Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in açılış töreninde tuvaletini tutamadığı görüntüleri sızdırmaktan sorumlu oldukları gerekçesiyle 6 gazeteci... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T03:12+0300
2023-01-08T03:14+0300
dünya
afrika
güney sudan
salva kiir mayardit
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Güney Sudan Gazeteciler Birliği'nden yapılan açıklamada, ülkenin kamu yayıncısı Güney Sudan Yayın Kuruluşunun (SSBC) 6 çalışanının gözaltına alındığı duyuruldu.Gazeteciler için adil şekilde soruşturulma yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Victor Lado, Joval Tombe, Mustafa Osman, Cherbek Ruben, Oliver Wani ve Jacob Benjamin olduğu bildirildi.Devlet Başkanı Mayardit'in 13 Aralık'ta katıldığı açılış töreninde ulusal marş okunduğu sırada tuvaletini tutamadığı görüntüler, sosyal medyada viral olmuştu.71 yaşındaki Mayardit, ülkesinin 2011 yılında elde ettiği bağımsızlıktan bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturuyor.
güney sudan
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afrika, güney sudan, salva kiir mayardit
afrika, güney sudan, salva kiir mayardit

Güney Sudan liderinin, törende tuvaletini tutamadığı görüntüleriyle ilgili 6 gazeteciye gözaltı

03:12 08.01.2023 (güncellendi: 03:14 08.01.2023)
© AFP 2022 / SAMIR BOLSalva Kiir Mayardit
Salva Kiir Mayardit - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / SAMIR BOL
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Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in açılış töreninde tuvaletini tutamadığı görüntüleri sızdırmaktan sorumlu oldukları gerekçesiyle 6 gazeteci gözaltına alındı.
Güney Sudan Gazeteciler Birliği'nden yapılan açıklamada, ülkenin kamu yayıncısı Güney Sudan Yayın Kuruluşunun (SSBC) 6 çalışanının gözaltına alındığı duyuruldu.
Gazeteciler için adil şekilde soruşturulma yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Victor Lado, Joval Tombe, Mustafa Osman, Cherbek Ruben, Oliver Wani ve Jacob Benjamin olduğu bildirildi.
Devlet Başkanı Mayardit'in 13 Aralık'ta katıldığı açılış töreninde ulusal marş okunduğu sırada tuvaletini tutamadığı görüntüler, sosyal medyada viral olmuştu.
71 yaşındaki Mayardit, ülkesinin 2011 yılında elde ettiği bağımsızlıktan bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturuyor.
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