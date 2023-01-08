https://sputniknews.com.tr/20230108/galatasaray-fatih-terim-icin-gecmis-olsun-mesaji-yayimladi-1065500769.html

Galatasaray, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Galatasaray, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen teknik direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

fatih terim

geçmiş olsun

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Galatasaray'dan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Sputnik Türkiye

galatasaray, fatih terim, geçmiş olsun