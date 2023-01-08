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Galatasaray, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı
Galatasaray, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı
Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen teknik direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T00:38+0300
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spor
galatasaray
fatih terim
geçmiş olsun
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Galatasaray'dan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.
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galatasaray, fatih terim, geçmiş olsun
galatasaray, fatih terim, geçmiş olsun

Galatasaray, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı

00:38 08.01.2023
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AA / Emrah Yorulmaz
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Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen teknik direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray'dan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.
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