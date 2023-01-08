https://sputniknews.com.tr/20230108/galatasaray-fatih-terim-icin-gecmis-olsun-mesaji-yayimladi-1065500769.html
Galatasaray, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı
Galatasaray, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı
Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen teknik direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T00:38+0300
2023-01-08T00:38+0300
2023-01-08T00:38+0300
spor
galatasaray
fatih terim
geçmiş olsun
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Galatasaray'dan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.
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galatasaray, fatih terim, geçmiş olsun
galatasaray, fatih terim, geçmiş olsun
Galatasaray, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı
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Galatasaray Kulübü, dizinden ameliyat edilen teknik direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray'dan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.