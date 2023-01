https://sputniknews.com.tr/20230108/fenerbahce-galatasaray-derbisi-kapali-gise-1065524258.html

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kapalı gişe: Galatasaray taraftarı karşılaşmaya alınmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kapalı gişe: Galatasaray taraftarı karşılaşmaya alınmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide koltukların tamamını doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterirken, 47 bin 834... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T19:18+0300

2023-01-08T19:18+0300

2023-01-08T19:33+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

derbi

koreografi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065524563_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_d313b9f1da0ced775c06cf46dcea69eb.jpg

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor maçına ilk 11'de başlattığı Lincoln Henrique'yi yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Gustavo Henrique'yi sahaya sürdü.Galatasaray karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan 68 yaşındaki teknik adam, üçlü savunmasını Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'den kurdu. Kanadın sağında Bright Osayi-Samuel, solunda ise Ferdi Kadıoğlu'na şans veren Jesus, orta ikilide ise Willian Arao ve Miguel Crespo'yu tercih etti.Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Diego Rossi, Joshua King ve Michy Batshuayi ile gol aradı.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Serdar Dursun ve Enner Valencia ise yedek soyundu. Peres 16 maç sonra kadrodaFenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, 16 maç sonra kadroda yer aldı.Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 11 maç kaçıran Peres, yaklaşık 4 ay sonra formasına kavuştu.Jesus 3'lü sistem tercih ettiFenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçına 3'lü savunmayla başladı.Sezon başından beri takımını hem 3'lü hem de 4'lü oynatan tecrübeli teknik adam, son Antalyaspor deplasmanında 4'lü savunma ile takımını sahaya sürmüştü.Jesus, Galatasaray karşısında ise 3'lü savunma ile maça başladı.Fenerbahçe taraftarından derbide koreografiFenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Maraton tribününde, efsane futbolculardan Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Basri Dirimlili’nin görsellerinin her iki yanında sarı-lacivert pankart üzerine “Çubuklu Ruhuyla” yazarken, kale arkası tribünlerde de, “Çubukluyla Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır” ve “İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe” yazıları yer aldı. İstanbul siluetinin bulunduğu dev koreografi sonrası her iki takımın sahaya çıkışında sarı-lacivert konfetiler atıldı8 futbolcu ilk kezFenerbahçe'de 8 oyuncu, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı.Sarı lacivertli takımda yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Luan Peres, Willian Arao, Lincoln Henrique, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde yer aldı.Bu isimlerden Gustavo Henrique, Willian Arao, Joshua King ve Michy Batshuayi ilk 11'de sahaya çıkarken, Luan Peres, Lincoln Henrique, Emre Mor ve kaleci İrfan Can Eğribayat ise yedek soyundu.Fenerbahçe'de tek eksikFenerbahçe, Galatasaray derbisinde tek oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro kadroda yer alamadı.Bu oyuncunun yanı sıra teknik ekip kararıyla Ezgjan Alioski ile İsmail Yüksek, müsabaka kadrosuna yazılmadı.Bakan Kasapoğlu da maçı izlediGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi statta takip etti.Bakan Kasapoğlu, müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile izledi.Yoğun güvenlik önlemiFenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma için yoğun güvenlik önlemi alındı.Mücadelenin başlamasından 4 saat önce stat çevresindeki taraftarlar polis tarafından oluşturulan kontrol noktalarının dışına çıkartıldı.Stat çevresi tamamen boşaltılırken, taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat çevresine alındı.Derbi için çok sayıda polis görev yaptı. Stat kapıları saat 16.00'dan itibaren açıldı ve taraftarlar tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.Öte yandan Romanya'dan 3, Hollanda'dan 1 olmak üzere 4'ü yabancı 222 muhabir, yazar ve foto muhabiri derbi için akreditasyon yaptırdı.Fenerbahçeli taraftarlar, derbide 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nın tribünleri tamamen doldu.Derbiye Galatasaray taraftarı alınmazken, sarı-lacivertli kulübün yönetimi misafir takım tribününü de kendi taraftarları için açtı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, fenerbahçe, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, derbi, koreografi