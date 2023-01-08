https://sputniknews.com.tr/20230108/emine-erdogan-sessiz-felaketle-mucadele-icin-gelin-hep-birlikte-suyumuza-sahip-cikalim-1065523284.html
Emine Erdoğan: Sessiz felaketle mücadele için gelin hep birlikte suyumuza sahip çıkalım
Emine Erdoğan: Sessiz felaketle mücadele için gelin hep birlikte suyumuza sahip çıkalım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T17:53+0300
2023-01-08T17:53+0300
2023-01-08T17:53+0300
türkiye
emine erdoğan
su
kuraklık
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'Su Verimliliği Seferberliği' çağrısında bulunan Emine Erdoğan, "Sessiz felaketle mücadele için gelin hep birlikte suyumuza sahip çıkalım" dedi.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde suların büyük tehlike altında olduğuna dikkati çekti.Son 3 ayın yağış miktarının, ölçülen uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6 ve geçen yıla oranla yüzde 31 azaldığını belirten Erdoğan, gelecek 100 yıl içinde Türkiye'nin su kaynaklarında yüzde 25 seviyesinde düşüş beklendiğini kaydetti.Erdoğan, "Sularımızı verimli kullanmak, hepimiz için bir vatandaşlık görevi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlayan Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.
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emine erdoğan, su, kuraklık
emine erdoğan, su, kuraklık
Emine Erdoğan: Sessiz felaketle mücadele için gelin hep birlikte suyumuza sahip çıkalım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin hep birlikte suyumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.
'Su Verimliliği Seferberliği' çağrısında bulunan Emine Erdoğan, "Sessiz felaketle mücadele için gelin hep birlikte suyumuza sahip çıkalım" dedi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde suların büyük tehlike altında olduğuna dikkati çekti.
Son 3 ayın yağış miktarının, ölçülen uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6 ve geçen yıla oranla yüzde 31 azaldığını belirten Erdoğan, gelecek 100 yıl içinde Türkiye'nin su kaynaklarında yüzde 25 seviyesinde düşüş beklendiğini kaydetti.
Erdoğan, "Sularımızı verimli kullanmak, hepimiz için bir vatandaşlık görevi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlayan Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.