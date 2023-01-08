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https://sputniknews.com.tr/20230108/ekvadorda-bir-baba-cocuklarin-velayetini-kazanmak-icin-cinsiyetini-degistirdi-1065520291.html
Ekvador'da bir baba, çocuklarının velayetini kazanmak için cinsiyetini değiştirdi
Ekvador'da bir baba, çocuklarının velayetini kazanmak için cinsiyetini değiştirdi
Yasal olarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdiği Cuenca nüfus müdürlüğünün önünde medyaya konuşan bir baba, Ekvador hukuk sisteminin annelerin tarafını... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T15:32+0300
2023-01-08T15:41+0300
yaşam
ekvador
trans
trans birey
lgbti
erkek
kadın
anne
baba
cinsiyet değiştirme
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Ekvador gazetesi La Voz del Tomebamba'ya konuşan Rene Salinas Ramos, 30 Aralık'ta resmen kadın olduğunu açıkladı. Beş aydır göremediği iki kızının anneleriyle kötü bir ortamda yaşadığını iddia eden Salinas Ramos, yargı sistemi tarafından hüsrana uğratılmasının ardından yasal olarak kadın olma kararını aldığını söyledi.Salinas Ramos, "Bu ülkede, Ekvador'da baba olmak cezalandırılıyor ve sadece evin geçimini sağlayıcı olarak görülüyor" diyerek ekledi:"Artık yasal olarak bir kadın olduğuma göre anneyim ve kızlarıma ebeveynlik yetkisi kazanma mücadelesinde eşit düzeye geldim."Kadın olmak için tıbbi dönüşüm istemediği bildirilen Salinas Ramos, “Cinselliğimden çok eminim. Sadece anne olmak istiyorum, böylece bir annenin sevgisini ve korumasını verebilirim" izahatını getirdi. Ekvador'da 2015'ten beri yurttaşlar yasal olarak cinsiyetlerini değiştirebiliyor. 2015 yılında kabul edilen Cinsiyet Kimliği Yasası, yurttaşların yasal belgelerde doğdukları biyolojik cinsiyetleri yerine kendi tanımladıkları cinsiyetlerini bildirmelerine izin veriyor. Bu yasayla Ekvador, cinsiyetle ilgili kendi kaderini tayin hakkını tanıyan bir avuç ülkeden biri oldu. Trans hakları aktivizminin mihenk taşı olan yasal olarak kendi cinsiyetini kendi tayin hakkı için büyük mücadele vermiş trans aktivistler, çocuklarının velayetini alabilmek için nüfus kütüğünde cinsiyet değişikliğine giden babaya öfkeli. 2015'te yasanın çıkarılmasına önemli rol oynayan ve 2018-21 arası ilk trans milletvekili olan Diane Rodriguez, Vice'a verdiği demeçte, bu örnek yüzünden yasanının değiştirilebileceğini ve kazanılmış hakların kaybedilebileceğini söyledi. Salinas Ramos'un yaptığının 'yasanın ruhuna uygun olmadığını' belirten eski milletvekili “Trans olmadan, sadece velayet elde etmede çıkar sağlamak amacıyla kimlik belgesinde cinsiyet değiştirmiş olmanızın bir anlamı yok" dedi. Rodriguez, "Bu durumda çaresizlik içinde kimlik belgesinde cinsiyetini değiştirmeyi seçtiğini anlıyorum" diyerek ekledi: "Ama boşuna, hiçbir işe yaramayacak."Ekvador LGBTİ Örgütleri Federasyonu, Salinas Ramos'u kınayarak 'ebeveyn yetkisi almak için diğer insanlardan istifa etmekle' suçladı. Federasyon, Salinas Ramos'a, cinsiyet geçişini daha zorlaştırmaya yönelik olarak yasanın sıkılaştırılmaması için mahkemeye trans bireyleri temsil etmediğini açıkça belirtmesi çağrısında bulundu.Salinas Ramos ise eyleminin 'kimseye karşı değil, sadece sisteme karşı olduğu' savunmasını yaptı. Yasal olarak kalıcı şekilde cinsiyet değişikliği yapmanın, bir erkeğin 'kızlarına sunabileceği en büyük sevgi kanıtı' olduğunu iddia etti.
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ekvador, trans, trans birey, lgbti, erkek, kadın, anne, baba, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, yasa, kimlik, velayet
ekvador, trans, trans birey, lgbti, erkek, kadın, anne, baba, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, yasa, kimlik, velayet

Ekvador'da bir baba, çocuklarının velayetini kazanmak için cinsiyetini değiştirdi

15:32 08.01.2023 (güncellendi: 15:41 08.01.2023)
© AA / RODRIGO BUENDIAEkvador
Ekvador - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AA / RODRIGO BUENDIA
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Yasal olarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdiği Cuenca nüfus müdürlüğünün önünde medyaya konuşan bir baba, Ekvador hukuk sisteminin annelerin tarafını tutması, babaları ise cezalandırması nedeniyle çocuklarının velayetini kazanmak için bu yola başvurduğunu söyledi.
Ekvador gazetesi La Voz del Tomebamba'ya konuşan Rene Salinas Ramos, 30 Aralık'ta resmen kadın olduğunu açıkladı.
Beş aydır göremediği iki kızının anneleriyle kötü bir ortamda yaşadığını iddia eden Salinas Ramos, yargı sistemi tarafından hüsrana uğratılmasının ardından yasal olarak kadın olma kararını aldığını söyledi.
Salinas Ramos, "Bu ülkede, Ekvador'da baba olmak cezalandırılıyor ve sadece evin geçimini sağlayıcı olarak görülüyor" diyerek ekledi:
"Artık yasal olarak bir kadın olduğuma göre anneyim ve kızlarıma ebeveynlik yetkisi kazanma mücadelesinde eşit düzeye geldim."
Kadın olmak için tıbbi dönüşüm istemediği bildirilen Salinas Ramos, “Cinselliğimden çok eminim. Sadece anne olmak istiyorum, böylece bir annenin sevgisini ve korumasını verebilirim" izahatını getirdi.
Ekvador'da 2015'ten beri yurttaşlar yasal olarak cinsiyetlerini değiştirebiliyor. 2015 yılında kabul edilen Cinsiyet Kimliği Yasası, yurttaşların yasal belgelerde doğdukları biyolojik cinsiyetleri yerine kendi tanımladıkları cinsiyetlerini bildirmelerine izin veriyor. Bu yasayla Ekvador, cinsiyetle ilgili kendi kaderini tayin hakkını tanıyan bir avuç ülkeden biri oldu.
Trans hakları aktivizminin mihenk taşı olan yasal olarak kendi cinsiyetini kendi tayin hakkı için büyük mücadele vermiş trans aktivistler, çocuklarının velayetini alabilmek için nüfus kütüğünde cinsiyet değişikliğine giden babaya öfkeli.
2015'te yasanın çıkarılmasına önemli rol oynayan ve 2018-21 arası ilk trans milletvekili olan Diane Rodriguez, Vice'a verdiği demeçte, bu örnek yüzünden yasanının değiştirilebileceğini ve kazanılmış hakların kaybedilebileceğini söyledi.
Salinas Ramos'un yaptığının 'yasanın ruhuna uygun olmadığını' belirten eski milletvekili “Trans olmadan, sadece velayet elde etmede çıkar sağlamak amacıyla kimlik belgesinde cinsiyet değiştirmiş olmanızın bir anlamı yok" dedi.
Rodriguez, "Bu durumda çaresizlik içinde kimlik belgesinde cinsiyetini değiştirmeyi seçtiğini anlıyorum" diyerek ekledi: "Ama boşuna, hiçbir işe yaramayacak."
Ekvador LGBTİ Örgütleri Federasyonu, Salinas Ramos'u kınayarak 'ebeveyn yetkisi almak için diğer insanlardan istifa etmekle' suçladı. Federasyon, Salinas Ramos'a, cinsiyet geçişini daha zorlaştırmaya yönelik olarak yasanın sıkılaştırılmaması için mahkemeye trans bireyleri temsil etmediğini açıkça belirtmesi çağrısında bulundu.
Salinas Ramos ise eyleminin 'kimseye karşı değil, sadece sisteme karşı olduğu' savunmasını yaptı. Yasal olarak kalıcı şekilde cinsiyet değişikliği yapmanın, bir erkeğin 'kızlarına sunabileceği en büyük sevgi kanıtı' olduğunu iddia etti.
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