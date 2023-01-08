Dünyaca ünlü oyuncu Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış

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Ailesinin 6 kuşak önce İngiltere’den İzmir’e göç ettiğini ifade eden Andrew Simes, “İzmir, 20. yüzyılda çok zengin bir şehirdi. O dönemde İzmir Limanı, San Francisco ve New York’tan daha kalabalık bir limandı ve İzmir dünyada merkez bir şehirdi. O dönemlerde İzmir’e farklı ülkelerden insanlar geldi ve çeşitli topluluklar oluşturdu. Bu topluluklara günümüzde ‘levanten’ deniyor. İzmir’de şu anda 500-600 kadar levanten kaldı. Ancak sayıları bir dönem on binleri buluyordu. İzmir çok önemli insanlar çıkardı. Dünyada 3 başbakan çıkaran tek şehir İzmir” dedi.