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Dünyaca ünlü oyuncu Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış
Dünyaca ünlü oyuncu Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış
Sherlock Holmes, Doktor Strange gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in büyük büyük dedesinin uzun yıllar Buca’da konsolosluk... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, benedict cumberbatch, izmir, buca, dede, fahri konsolos, oyuncu, fotoğraf
фото, benedict cumberbatch, izmir, buca, dede, fahri konsolos, oyuncu, fotoğraf

Dünyaca ünlü oyuncu Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış

11:30 08.01.2023 (güncellendi: 11:33 08.01.2023)
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Sherlock Holmes, Doktor Strange gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in büyük büyük dedesinin uzun yıllar Buca’da konsolosluk görevinde bulunduğu, Cumberbatch Ailesi’nin bir ferdinin mezarının da yine Buca ilçesinde bulunduğu ortaya çıktı.
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW799025

İzmir’de yaşayan İngiltere kökenli levanten Andrew Simes’ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir’e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir'le kesiştiğini gösteriyor. Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscarlı oyuncu Audrey Hepburn ve Mini Cooper’ın tasarımcısı Alec Issigonis’in kökleri de İzmir’e dayanıyor.

İzmir’de yaşayan İngiltere kökenli levanten Andrew Simes’ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir’e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir&#x27;le kesiştiğini gösteriyor. Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscarlı oyuncu Audrey Hepburn ve Mini Cooper’ın tasarımcısı Alec Issigonis’in kökleri de İzmir’e dayanıyor. - Sputnik Türkiye
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© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW799025

İzmir’de yaşayan İngiltere kökenli levanten Andrew Simes’ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir’e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir'le kesiştiğini gösteriyor. Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscarlı oyuncu Audrey Hepburn ve Mini Cooper’ın tasarımcısı Alec Issigonis’in kökleri de İzmir’e dayanıyor.

© İHA

Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch’in ise 1864'te İzmir’e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca’da yaşadığını belirten Andrew Simes, Robert William Cumberbatch’in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch’in mezarının da İzmir Buca’da bulunan kilise bahçesinde olduğunu kaydetti.

Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch’in ise 1864&#x27;te İzmir’e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca’da yaşadığını belirten Andrew Simes, Robert William Cumberbatch’in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch’in mezarının da İzmir Buca’da bulunan kilise bahçesinde olduğunu kaydetti. - Sputnik Türkiye
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© İHA

Dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch’in ise 1864'te İzmir’e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca’da yaşadığını belirten Andrew Simes, Robert William Cumberbatch’in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch’in mezarının da İzmir Buca’da bulunan kilise bahçesinde olduğunu kaydetti.

© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW799025

İHA'nın haberine göre oyuncu ile iletişime geçtiklerini ve kendisinin bu bilgiden haberdar olduğunu söyleyen Simes, Benedict Cumberbatch’in İzmir Buca’yı ziyaret etme planı olduğunu kaydetti. Mezar taşında Robert Carlton Cumberbatch’in 16 Temmuz 1855 yılında doğduğu ve 24 Mayıs 1868'de öldüğü yazıyor.

İHA&#x27;nın haberine göre oyuncu ile iletişime geçtiklerini ve kendisinin bu bilgiden haberdar olduğunu söyleyen Simes, Benedict Cumberbatch’in İzmir Buca’yı ziyaret etme planı olduğunu kaydetti. Mezar taşında Robert Carlton Cumberbatch’in 16 Temmuz 1855 yılında doğduğu ve 24 Mayıs 1868&#x27;de öldüğü yazıyor. - Sputnik Türkiye
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© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW799025

İHA'nın haberine göre oyuncu ile iletişime geçtiklerini ve kendisinin bu bilgiden haberdar olduğunu söyleyen Simes, Benedict Cumberbatch’in İzmir Buca’yı ziyaret etme planı olduğunu kaydetti. Mezar taşında Robert Carlton Cumberbatch’in 16 Temmuz 1855 yılında doğduğu ve 24 Mayıs 1868'de öldüğü yazıyor.

© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW799025

Ailesinin 6 kuşak önce İngiltere’den İzmir’e göç ettiğini ifade eden Andrew Simes, “İzmir, 20. yüzyılda çok zengin bir şehirdi. O dönemde İzmir Limanı, San Francisco ve New York’tan daha kalabalık bir limandı ve İzmir dünyada merkez bir şehirdi. O dönemlerde İzmir’e farklı ülkelerden insanlar geldi ve çeşitli topluluklar oluşturdu. Bu topluluklara günümüzde ‘levanten’ deniyor. İzmir’de şu anda 500-600 kadar levanten kaldı. Ancak sayıları bir dönem on binleri buluyordu. İzmir çok önemli insanlar çıkardı. Dünyada 3 başbakan çıkaran tek şehir İzmir” dedi.

Ailesinin 6 kuşak önce İngiltere’den İzmir’e göç ettiğini ifade eden Andrew Simes, “İzmir, 20. yüzyılda çok zengin bir şehirdi. O dönemde İzmir Limanı, San Francisco ve New York’tan daha kalabalık bir limandı ve İzmir dünyada merkez bir şehirdi. O dönemlerde İzmir’e farklı ülkelerden insanlar geldi ve çeşitli topluluklar oluşturdu. Bu topluluklara günümüzde ‘levanten’ deniyor. İzmir’de şu anda 500-600 kadar levanten kaldı. Ancak sayıları bir dönem on binleri buluyordu. İzmir çok önemli insanlar çıkardı. Dünyada 3 başbakan çıkaran tek şehir İzmir” dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW799025

Ailesinin 6 kuşak önce İngiltere’den İzmir’e göç ettiğini ifade eden Andrew Simes, “İzmir, 20. yüzyılda çok zengin bir şehirdi. O dönemde İzmir Limanı, San Francisco ve New York’tan daha kalabalık bir limandı ve İzmir dünyada merkez bir şehirdi. O dönemlerde İzmir’e farklı ülkelerden insanlar geldi ve çeşitli topluluklar oluşturdu. Bu topluluklara günümüzde ‘levanten’ deniyor. İzmir’de şu anda 500-600 kadar levanten kaldı. Ancak sayıları bir dönem on binleri buluyordu. İzmir çok önemli insanlar çıkardı. Dünyada 3 başbakan çıkaran tek şehir İzmir” dedi.

© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW799025

Simes, Yunanlı eski Başbakan Aristeidis Moraitinis’in, eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur’un ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü’nün İzmirli olduğunu söyledi.

Simes, Yunanlı eski Başbakan Aristeidis Moraitinis’in, eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur’un ve Türkiye Cumhuriyeti&#x27;nin ilk başbakanı İsmet İnönü’nün İzmirli olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW799025

Simes, Yunanlı eski Başbakan Aristeidis Moraitinis’in, eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur’un ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü’nün İzmirli olduğunu söyledi.

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