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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
diyanet başkanlığı
pandemi
hac
kontenjan
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını açıkladı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."
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diyanet başkanlığı, pandemi, hac, kontenjan
diyanet başkanlığı, pandemi, hac, kontenjan

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü

12:26 08.01.2023 (güncellendi: 12:35 08.01.2023)
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını açıkladı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."
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