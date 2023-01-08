https://sputniknews.com.tr/20230108/disisleri-bakani-cavusoglunun-guney-afrika-turu-cape-townda-turk-vatandaslariyla-bir-araya-geldi--1065530703.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Güney Afrika turu: Cape Town’da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Güney Afrika turu: Cape Town’da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Afrika’nın Cape Town kentinde Türkiye Başkonsolosluğu’nda Türk vatandaşları ile bir araya geldi. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T23:52+0300
2023-01-08T23:52+0300
2023-01-08T23:54+0300
mevlüt çavuşoğlu
dünya
güney afrika
cape town
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’da temaslarına başladı. Çavuşoğlu yasama başkenti Cape Town’daki Türkiye Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyonda Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Resepsiyonda, Osmanlı kökenli Efendi ailesi mensupları da yer aldı. Çavuşoğlu resepsiyonda yaptığı konuşmada, “Başkonsolosumuza bu etkinliği düzenlediği için bizleri burada bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca davetimizi kabul edip geldiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim” dedi. Yarın Cape Town’da Türkiye Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını yapacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Sultan Abdülaziz Han 160 yıl bugünlerde Ebubekir Efendi'yi buradaki Müslüman kardeşlerimize destek olmak için görevlendirmişti. Ecdadımızın izini takip ederek Cape Town’da başkonsolosluk açmamızın bizim için de özel bir anlamı var. Açacağımız başkonsolosluğumuzla birlikte Ebubekir Efendi'nin torunlarına ve burada yaşayan vatandaşlarımıza çok daha güzel hizmet yapacağız” ifadelerini kullandı.Birinci Dünya Savaşı sırasında minaresinde Osmanlı bayrağı dalgalandıran Nurul Hamidiye Camisi'ni ziyaret ettiğini aktaran Çavuşoğlu, “Böyle bir ecdadın torunları olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bugün Ebubekir Efendi'nin torunları da aramızda. Sizlerin sayesinde Türkiye-Güney Afrika ilişkileri sağlam temeller üzerinde ilerliyor. Özellikle bu ziyareti gerçekleştirmemin amacı da bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektir” şeklinde konuştu.Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
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mevlüt çavuşoğlu, güney afrika, cape town
mevlüt çavuşoğlu, güney afrika, cape town
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Güney Afrika turu: Cape Town’da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
23:52 08.01.2023 (güncellendi: 23:54 08.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Afrika’nın Cape Town kentinde Türkiye Başkonsolosluğu’nda Türk vatandaşları ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’da temaslarına başladı. Çavuşoğlu yasama başkenti Cape Town’daki Türkiye Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyonda Türk vatandaşları ile bir araya geldi.
Resepsiyonda, Osmanlı kökenli Efendi ailesi mensupları da yer aldı. Çavuşoğlu resepsiyonda yaptığı konuşmada, “Başkonsolosumuza bu etkinliği düzenlediği için bizleri burada bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca davetimizi kabul edip geldiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim” dedi.
Yarın Cape Town’da Türkiye Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını yapacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Sultan Abdülaziz Han 160 yıl bugünlerde Ebubekir Efendi'yi buradaki Müslüman kardeşlerimize destek olmak için görevlendirmişti. Ecdadımızın izini takip ederek Cape Town’da başkonsolosluk açmamızın bizim için de özel bir anlamı var. Açacağımız başkonsolosluğumuzla birlikte Ebubekir Efendi'nin torunlarına ve burada yaşayan vatandaşlarımıza çok daha güzel hizmet yapacağız” ifadelerini kullandı.
Birinci Dünya Savaşı sırasında minaresinde Osmanlı bayrağı dalgalandıran Nurul Hamidiye Camisi'ni ziyaret ettiğini aktaran Çavuşoğlu, “Böyle bir ecdadın torunları olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bugün Ebubekir Efendi'nin torunları da aramızda. Sizlerin sayesinde Türkiye-Güney Afrika ilişkileri sağlam temeller üzerinde ilerliyor. Özellikle bu ziyareti gerçekleştirmemin amacı da bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektir” şeklinde konuştu.
Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
“Yarın açılışı yapılacak olan başkonsolosluk ile ecdadımızın mirasına sahip çıkacağız. Bir yandan burada yaşayan vatandaşlarımıza ve bizim kapımızı çalan herkese en güzel hizmeti vermeye çalışacağız. Diğer taraftan da Güney Afrika'yla ilişkilerimizi Cape Town bölgesinde de geliştirmek için birlikte çaba sarf edeceğiz.
"257 misyonumuzla yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımıza kaliteli ve süratli hizmet vermek için çalışıyoruz. İş insanlarımızın, öğrenci kardeşlerimizin sıkıntılarına çare bulunması, ihtiyaçlarının karşılanması için buradayız. Sizin de birbirinize sımsıkı kenetlenmeniz gerekiyor. Bir olduğunuz zaman daha güçlü, daha etkili olursunuz. Özellikle, FETÖ’ye karşı duyarlı olmanızı bekliyoruz. Biliyorsunuz, merhum Johannesburg Başkonsolosumuz Mehmet Remzi Bey’in kabrini ellerinden birlikte kurtardık. Bu hain terör örgütüyle mücadeleye devam edeceğiz."