Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Güney Afrika turu: Cape Town’da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

“Yarın açılışı yapılacak olan başkonsolosluk ile ecdadımızın mirasına sahip çıkacağız. Bir yandan burada yaşayan vatandaşlarımıza ve bizim kapımızı çalan herkese en güzel hizmeti vermeye çalışacağız. Diğer taraftan da Güney Afrika'yla ilişkilerimizi Cape Town bölgesinde de geliştirmek için birlikte çaba sarf edeceğiz.

"257 misyonumuzla yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımıza kaliteli ve süratli hizmet vermek için çalışıyoruz. İş insanlarımızın, öğrenci kardeşlerimizin sıkıntılarına çare bulunması, ihtiyaçlarının karşılanması için buradayız. Sizin de birbirinize sımsıkı kenetlenmeniz gerekiyor. Bir olduğunuz zaman daha güçlü, daha etkili olursunuz. Özellikle, FETÖ’ye karşı duyarlı olmanızı bekliyoruz. Biliyorsunuz, merhum Johannesburg Başkonsolosumuz Mehmet Remzi Bey’in kabrini ellerinden birlikte kurtardık. Bu hain terör örgütüyle mücadeleye devam edeceğiz."