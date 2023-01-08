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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan meydan okuyorum, gençlerle aramıza kimseyi sokmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan meydan okuyorum, gençlerle aramıza kimseyi sokmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 'ÜniAK FEST' etkinliğinde konuşuyor. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
politika
ak parti
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti
recep tayyip erdoğan, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan meydan okuyorum, gençlerle aramıza kimseyi sokmayacağız

14:34 08.01.2023 (güncellendi: 15:01 08.01.2023)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 'ÜniAK FEST' etkinliğinde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Gençlikle gurur duyuyoruz çünkü Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceği gençliktir.
Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz.
Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir.
Buradan meydan okuyorum. Gençlerle aramıza bu zamana kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin her sorununu çözdüğümüz için istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı bizim şeref payemizdir.
AK Parti'nin genel üye sayısı, 11 milyon 241 ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.
Yıllarca bu ülkenin evlatları terör örgütlerinin pençesine itildi. Dağlarda, mağaralarda ölüme sürüklendi.
3.3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildik. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkanı sağladık. Kat sayı adaletsizliğine son verdik. Kızlarımıza uygulanan, haksızlığın ötesinde bir hakaret olarak gördüğümüz başörtüsü yasağını biz kaldırdık.
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