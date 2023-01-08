Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan meydan okuyorum, gençlerle aramıza kimseyi sokmayacağız

Gençlikle gurur duyuyoruz çünkü Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceği gençliktir. Gençlikle gurur duyuyoruz çünkü Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceği gençliktir.

Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz.

Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir. Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir.

Buradan meydan okuyorum. Gençlerle aramıza bu zamana kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin her sorununu çözdüğümüz için istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı bizim şeref payemizdir. Buradan meydan okuyorum. Gençlerle aramıza bu zamana kadar kimseyi sokmadık, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Gençlerimizin her sorununu çözdüğümüz için istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı bizim şeref payemizdir.

AK Parti'nin genel üye sayısı, 11 milyon 241 ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır. AK Parti'nin genel üye sayısı, 11 milyon 241 ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.

Yıllarca bu ülkenin evlatları terör örgütlerinin pençesine itildi. Dağlarda, mağaralarda ölüme sürüklendi. Yıllarca bu ülkenin evlatları terör örgütlerinin pençesine itildi. Dağlarda, mağaralarda ölüme sürüklendi.