Erdoğan: 2023’te ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır

Antalya'da Kadın Kolları Teşkilatınca düzenlenen 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhuriyet'imizin 100...

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065526419_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37a995050f9820cc9119ded4990e7210.jpg

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya'daki çeşitli açılış ve incelemelerinin ardından, AK Parti Kadın Kollarınca Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı'na katıldı.Antalya programı kapsamında 8 milyar 143 milyon liraya ulaşan 89 ayrı yatırımı kente kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, resmi rakamlara göre toplu açılış töreninde 90 bin katılımcının, Kumluca'da ise 13 bin katılımcının yer aldığını söyledi.Yol boyunca ve Manavgat'ta da yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Erdoğan, Kumluca'nın şimdi yeni bir görünüme sahip olduğunu belirterek, "Bunları birlikte yapıyoruz, bundan sonra da birlikte yapmaya devam edeceğiz. Onun için yola çıktığımızda ne dedik: Durmak yok yola devam. Önümüzde uzun bir yol var. Şurada artık bir 4-5 ay gibi dönemde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışma yapıp, inşallah sandıkları patlatırcasına bir neticeyi alacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. İşimiz çok" diye konuştu.'Dünya ancak barış üzerinde yükselir'Son dönemde dünyanın Türkiye'nin ne yaptığına baktığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:'Gözyaşlarını dindirmek birinci derecede görevimiz'Erdoğan, Sakarya ve Kocaeli depremlerini anımsatarak, vatandaşların yaşadığı acıları dile getirdi. "Orada ağlıyordu anneler. O en çok ihtiyaç duydukları durumda hepsi insanımıza 'Nerede bu devlet' sorusunu soruyorlardı." diyen Erdoğan, şimdi bu sorunun sorulmadığına, tam aksine afet sebebiyle oluşan zararların rekor sürelerde giderildiğine işaret etti.Bingöl'de, Van'da, Simav'da bunu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda; Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Siyasette Kadın Buluşması Programı buluşmasını demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir yerde yaptıklarını söyleyen Erdoğan, eski dokuma fabrikasının temellerinin, 5 Ocak 1956'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından atıldığını belirtti.Tesisin, merhum Menderes döneminde ülkenin içine girdiği kalkınma hamlesinin en mümtaz örneklerinden birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, tesisin, Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası olarak yıllarca ekonomiye ciddi katkı sağladığını, binlerce kişiye istihdam kapısı olduğunu anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:Üretimi 2003'te duran fabrika ve arazisinin, Kepez Belediyesinin gayretiyle 2015'te yeniden Antalyalılara kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, yeşil alanları, müzeleri, kütüphaneleri, bilim ve sanat merkezleri, modern sanat galerisiyle eski fabrika alanını yeni bir cazibe merkezi olarak hizmete sunduklarını anlattı.Antalya Dokumapark'ın, açılışından bu yana geçen sürede, pek çok kültür, sanat, spor etkinliğine başarıyla ev sahipliği yaptığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yatırımı Antalyalılara kazandıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü tebrik etti.'Milletimize vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık'"Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023’te ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliği teklifiBaşörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:Bu zorlu mücadeleyi son 20 yılda olduğu gibi yine kadınlarla vereceklerine dikkati çeken Erdoğan, "Her zaman söylediğim gibi, kale içeriden fethedilir. Dolayısıyla kadının eli bu işe değdiği anda biz bu işi bitiririz. Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyelerde, kırdığı rekorlarda sizin çok büyük emeğiniz ve katkınız var. Türkiye'nin gıptayla takip edilen başarılarında sizlerin alın teri, yürek teri var. Ekonomiden demokratikleşmeye, aileden eğitime, sosyal politikalardan tarıma, turizme kadar her alanda yazdığımız destanda sizlerin payı var. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın da mimarı sizler olacaksınız. Bunun için tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor. 2023 seçimlerine kadar durmadan, dinlenmeden çalışmamız, kapısı çalınmadık hane, hanımlar başta olmak üzere gönlü kazanılmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmamamız gerekiyor. Sizlere güveniyor, inanıyorum. Aydınlık ve müreffeh yarınlarımıza verdiğiniz ve vereceğiniz güçlü destek için şimdiden şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan kadınların şahsında, Türkiye'nin refahı ve huzuru için, eşitlik ve adalet için samimiyetle çaba harcayan tüm kadınlara teşekkür etti.'Yılda 180 ton muz üretiyorum'Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan destek alarak muz serası kuran girişimci Gülay Yando, "Kadınsın, çiftçilik yapamazsın. Tanıdığın var mı? Senin görüşün aykırı, sen onlardan değilsin, destek alamazsın" diyenlere kulak asmadan Bakanlığa başvuru yaptığını ve kendisine destek verildiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadınların başarılarına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Yando, Erdoğan'ın, "Yılda kaç ton muz üretiyorsun?" sorusuna "180 ton" yanıtını verdi.Erdoğan, "Desene Antalya'nın otellerine herhalde muzunu siz veriyorsunuz?" diye konuştu.Yando'nun, "Şu Antalya'da 40 çeşit tropik meyve üretimi yapılıyor" demesi üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Yando, çiftçilere yönelik açıklanan yeni destek paketine de başvuru yapacağını söyledi.'İstedikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok'Milli tekvandocu Nur Tatar da başarıları dolayısıyla Van'da adının verildiği bir spor salonunun açıldığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hatice Öz de 7-8 yıldır çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik projeler yaptıklarını belirterek Erdoğan'ın sayesinde iş kadınlarının büyüdüğünü söyledi.Kömür madenciliği alanında üretim ve ihracat yapan iş kadını Nevin Akçelik ile KOSGEB desteğiyle kozmetik sektöründe kendi markasını kuran İlknur Köni Aldemir de üretim ve ihracat faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.Aldemir, çalışma ekibinin yüzde 80'inin kadınlardan oluştuğunu ve KOSGEB'in destekleriyle markasını büyüttüğünü ifade ederek "Ticaret Bakanlığından yurt dışı destekleri aldım. Dubai'ye gittim. Dubai'de bana ilk söyledikleri şey 'Tayyip'ti'. Çok gurur ve onur duydum Sayın Başkan'ım. Özellikle buraya gelmemde beni desteklediğiniz ve teşvikleri bizim önümüze verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.Yaş sebze ve meyve ihracatçısı Deniz Uğur da Erdoğan'a ihracatın güçlenmesi için verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.Oyuncu Esin Doğan da 2017'de oyunculuğu bırakıp oyuncu koçluğu yapmaya başladığını bildirerek "2017'de bana da hemen hemen herkeste olduğu gibi 'Bunu tek başına yapabilecek misin?' dediler, ben de kredimi çektim ve atölyemi kurdum. 2017'den bu yana da şu an TV'lerde ve dijital platformlarda izlediğiniz birçok oyuncuyu ben çalıştırıyorum. Bunu son 3 senedir de Antalya'dan devam ettiriyorum" diye konuştu.Turizmci iş kadını Betül Demirok da gıda sektörü ve alternatif turizm alanlarında yatırımlar yaptıklarını anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a kadınların yatırım, siyaset ve hayatın her alanında etkin şekilde yer alabilmeleri için verdikleri destekler için teşekkür etti.Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül de kadın olmanın zorluklarıyla yüz yüze kaldıkları anların olduğunu belirterek "Ben, 'rektör olarak atanabilme ihtimalimin kesinlikle olanaksız olduğu, beni destekleyen kimsenin olmadığı, bu süreçte bu fırsatı yakalayamayacağım' yorumları yapılıyorken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle, kayyum sürecinde Antalya'daki bir üniversitenin sorumluluğunun veriliyor olma şerefini taşımış oldum." dedi.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da üniversitenin ilk kadın rektörü olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınlara verdiği desteğin en somut örneklerinden birinin kendisi olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın her zaman kadınlara güvenip, destek olduğunu vurgulayan Özkan, kadının akademide, bilimde, sanayide ve diğer alanlarda yerinin güçlendiğini, bunu her platformda hissettiklerini dile getirdi.'Şu anda köyün hanım ağasıyım'Programda söz alan besici Saadet Ekiz de ORKÖY Projesi'nden aldığı 4 inekle hayvancılığa başladığını, şu anda 46 büyükbaş hayvanının olduğunu kaydetti.Ekiz'in, hayvan sayısının bir dönem 60-70'e çıktığını, yem fiyatları yükselince bunları sattığını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye dönerek "Vahit Bey, sen hayvan bulamıyoruz." diyorsun karşılığını verdi.Elmalı'yı temsilen geldiğini belirten Ekiz, ilçelerinde hayvan sayısının çok olduğunu söyledi.Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye "Vahit Bey, kaynağı bulduk. Elmalı'da 'hayvan bol' diyor. Ben şimdi talimatı verdim" ifadelerini kullandı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de 530 milyon lira olan 2022'deki ORKÖY desteklerini, 1,2 milyar liraya çıkardıklarını dile getirerek bu alanda kadınların sayısını artıracaklarını vurguladı.Hayvancılıkla traktör, araba aldığını anlatan Ekiz, "Her şeyimi aldım, hiçbir şeyim yoktu Cumhurbaşkanım. İki çocuğum vardı. Şu anda köyün hanım ağasıyım. Çok sağolun" şeklinde konuştu.'Kendimizi ve davamızı büyüttük'Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu da "Siz, hapse girdiğiniz zaman ben üniversite birinci sınıfta başörtüsü için mücadele veren bir öğrenciydim. O dönem size ve bize, bu zulmü reva görenlerin bilmediği bir şey vardı, biz dışarıdakiler, içeride olan sizden umut, inanç alarak büyüdük, kendimizi ve davamızı büyüttük Sayın Cumhurbaşkanım." diye konuştu."Ben, ilk oyumdan itibaren bugüne kadar size her destek verdiğimde, bir siyasi parti liderine ya da bir siyasi partiye oy vermedim. Ben, kendime, bugün 15 yaşında olan kız çocuğuma ve daha doğmayan torunlarıma oy verdim Sayın Cumhurbaşkanım" diyen Koçakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın umudun, özgürlüğün ve demokrasinin adı olduğunu ifade etti.Program sonunda, Türkiye'nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu müzik dinletisi sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne eşlik etti.

