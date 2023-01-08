Cem Özer: Şu anda mecram bu olsaydı Erdoğan’la ilgili de mizah yapardım

“Neden politik mizah yapmıyorsun?” sorusunu bana değil Hasan Can Kaya’ya soracaksın. Ben hayatımı politik espri yaparak geçirdim. Artık ölene kadar yapmam, o sırayı savdım. Kimse siyasi koşulları bahane etmesin. Senelerce Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, Turgut Özal taklitleri yaptım. Şu anda mecram bu olsaydı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili de mizah yapardım; hakaret edersen, küfredersen tabii ki kızar ama sen kaliteli mizah yaparsan güler. Mizah, hakaretten daha keskin bir silahtır. “Neden politik mizah yapmıyorsun?” sorusunu bana değil Hasan Can Kaya’ya soracaksın. Ben hayatımı politik espri yaparak geçirdim. Artık ölene kadar yapmam, o sırayı savdım. Kimse siyasi koşulları bahane etmesin. Senelerce Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, Turgut Özal taklitleri yaptım. Şu anda mecram bu olsaydı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili de mizah yapardım; hakaret edersen, küfredersen tabii ki kızar ama sen kaliteli mizah yaparsan güler. Mizah, hakaretten daha keskin bir silahtır.

Hasan Can Kaya’yı eşim izliyor, çok gülüyor ama ben gülmüyorum. Basit ve kolay işler yapıyor. Tek derdiniz ekranlarda rahat rahat küfretmek miydi? Küfür olmamalı mı? Küfür yeri geldiğinde kullanılır. Bizim oyunda da var ama yeri geldiğinde edersin. Seyirciyi güldürmek için bunu zorlamak, kolaya kaçmaktır. Bunda zeka aramak yanlış. Cem Yılmaz da küfrediyor ama zeka pırıltısı var. Şahan’ı da severim çünkü çok önemli bir şey yapıyor. Zekasıyla oyunculuğa ve sinemaya farklı bir boyut getirdi. Bunu tek karakterle yaptı. Benim zekam küfrün arkasına sığınacak kadar zayıf değil. Hasan Can Kaya’yı eşim izliyor, çok gülüyor ama ben gülmüyorum. Basit ve kolay işler yapıyor. Tek derdiniz ekranlarda rahat rahat küfretmek miydi? Küfür olmamalı mı? Küfür yeri geldiğinde kullanılır. Bizim oyunda da var ama yeri geldiğinde edersin. Seyirciyi güldürmek için bunu zorlamak, kolaya kaçmaktır. Bunda zeka aramak yanlış. Cem Yılmaz da küfrediyor ama zeka pırıltısı var. Şahan’ı da severim çünkü çok önemli bir şey yapıyor. Zekasıyla oyunculuğa ve sinemaya farklı bir boyut getirdi. Bunu tek karakterle yaptı. Benim zekam küfrün arkasına sığınacak kadar zayıf değil.

Tek kişilik gösterilerde çok sıkılıyorum. Artık stand-up yapmak da istemiyorum. Şakayı beceremiyorlar; fazla belden aşağı indi. Dijital platformlara bakıyorum, kullandıkları dil argo bile değil. Can Yücel de argo kullanırdı ama adabı vardı. Yeni nesil stand-up apaçi işi; konuşmalardan varoşluk akıyor. Samimiyetle laubalilik, özgüvenle ukalalık birbirine karıştı. Tek kişilik gösterilerde çok sıkılıyorum. Artık stand-up yapmak da istemiyorum. Şakayı beceremiyorlar; fazla belden aşağı indi. Dijital platformlara bakıyorum, kullandıkları dil argo bile değil. Can Yücel de argo kullanırdı ama adabı vardı. Yeni nesil stand-up apaçi işi; konuşmalardan varoşluk akıyor. Samimiyetle laubalilik, özgüvenle ukalalık birbirine karıştı.

Şahan Gökbakar bence yeni Kemal Sunal’ımız. İlle de birebir Kemal Sunal’a benzemesi gerekmiyor. Kemal Sunal “Eşşoğlueşşek” diyerek güldürüyordu; Recep İvedik bize magandalığın nasıl evrilebileceğini anlatıyor. Şahan Gökbakar bence yeni Kemal Sunal’ımız. İlle de birebir Kemal Sunal’a benzemesi gerekmiyor. Kemal Sunal “Eşşoğlueşşek” diyerek güldürüyordu; Recep İvedik bize magandalığın nasıl evrilebileceğini anlatıyor.

Dünyada hiçbir şey bundan daha iyiye gitmeyecek. Eskileri yad etmeye devam edeceğiz. Kapitalizm doymak bilmiyor. İnsanlara tavsiyem şu: Eğer çocukları seviyorsanız çocuk yapmayın. Onların iyiliği için... Çünkü çok kötü bir dünya var ve daha da kötü olacak. Dünyada hiçbir şey bundan daha iyiye gitmeyecek. Eskileri yad etmeye devam edeceğiz. Kapitalizm doymak bilmiyor. İnsanlara tavsiyem şu: Eğer çocukları seviyorsanız çocuk yapmayın. Onların iyiliği için... Çünkü çok kötü bir dünya var ve daha da kötü olacak.

Çocuğunun gelecek kaygısı yaşamayacağı kadar maddi imkanın varsa yap. Ancak maddi imkanı olanlar daha az ürüyor; maddi imkanı olmayanlar ürüyor da ürüyor. Adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor. ‘Soyum yürüsün’ mantığıyla üremek saçma! Padişah mısın sen? Depresyonla mı yaşasın çocuklar? Çocuğunun gelecek kaygısı yaşamayacağı kadar maddi imkanın varsa yap. Ancak maddi imkanı olanlar daha az ürüyor; maddi imkanı olmayanlar ürüyor da ürüyor. Adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor. ‘Soyum yürüsün’ mantığıyla üremek saçma! Padişah mısın sen? Depresyonla mı yaşasın çocuklar?