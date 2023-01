https://sputniknews.com.tr/20230108/bakan-cavusoglu-recep-tayyip-erdogani-yeniden-cumhurbaskani-yapacagiz-1065500629.html

Bakan Çavuşoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Omuz omuza çok çalışacağız. Beş ay kaldı, durmadan çalışacağız. Yola devam diyeceğiz ve tekrar seçip, Recep Tayyip... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu.Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın tüm ilçe ve mahallelerindeki her bir vatandaşı selamladığını söyledi.Çavuşoğlu, vatandaşın töreni miting alanına dönüştürdüğünü belirterek, yangın döneminde 15 gün boyunca bölgede olduklarını ifade etti.'Beş ay kaldı, durmadan çalışacağız'Evini, traktörünü kaybedenlere hemen destek verildiğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:Soylu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye'sinde, 'Nerede bu devlet' değil 'Allah bu devletten, milletten razı olsun' diyorlarİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da afetler olduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede bakanlara talimat verdiğini hatırlattı.Soylu, Erdoğan'ın, "Karşı karşıya olduğumuz bu sıkıntıların her birisinin üzerinden gelmek boynumuzun borcudur. Öyle evler yapacaksınız ki köylerde bundan sonra gelecek nesiller, köyde ev yapmak istediklerinde bizim ortaya koyduğumuz bu örneklerden hareket edecekler" dediğini aktararak, ortaya konulan iradeyle Elazığ'dan Malatya'ya Kastamonu Bozkır'dan ülkenin her noktasında nerede afet olduysa orada olduklarını söyledi.Bakan Soylu, şunları kaydetti:Soylu, vatandaşın emrine amade olduklarını belirterek, herkesin Ayasofya'nın minaresi gibi dik olmasını istedi.Bakan Kurum: Hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadıkÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 2021 yılı temmuz ayında bölgede büyük orman yangını yaşandığını hatırlattı.Şu an Torosların eteğinde olduklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:Kurum, inşaatların yapımında emeklerinden dolayı TOKİ, AFAD, Kızılay ekiplerine ve diğer görevlilere teşekkür etti.

