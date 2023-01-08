https://sputniknews.com.tr/20230108/atasehirde-14-yasindaki-cocuk-surucu-fren-yerine-gaza-basti-2-yarali-1065508250.html

Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuk sürücü fren yerine gaza bastı: 2 yaralı

Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuk sürücü fren yerine gaza bastı: 2 yaralı

İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, bariyerleri aşarak cadde kenarındaki sokağın korkuluklarında asılı kaldı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T09:50+0300

2023-01-08T09:50+0300

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çocuk

sürücü

fren

gaz

türkiye

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İstanbul Ataşehir'de 14 yaşındaki M.A.Ç idaresindeki otomobil iddiaya göre fren yerine gaza basmasıyla bariyerleri aşarak, merdivenli olan sokağın korkuluklarında asılı kaldı.Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü M.A.Ç. ile yanındaki E. İ. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Yaralılar, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221204/polise-yakalanan-12-yasindaki-surucu-agabey-kac-para-ceza-yedim-1064140975.html

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çocuk, sürücü, fren, gaz