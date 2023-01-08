https://sputniknews.com.tr/20230108/atasehirde-14-yasindaki-cocuk-surucu-fren-yerine-gaza-basti-2-yarali-1065508250.html
Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuk sürücü fren yerine gaza bastı: 2 yaralı
Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuk sürücü fren yerine gaza bastı: 2 yaralı
İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, bariyerleri aşarak cadde kenarındaki sokağın korkuluklarında asılı kaldı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T09:50+0300
2023-01-08T09:50+0300
2023-01-08T10:12+0300
çocuk
sürücü
fren
gaz
türkiye
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İstanbul Ataşehir'de 14 yaşındaki M.A.Ç idaresindeki otomobil iddiaya göre fren yerine gaza basmasıyla bariyerleri aşarak, merdivenli olan sokağın korkuluklarında asılı kaldı.Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü M.A.Ç. ile yanındaki E. İ. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Yaralılar, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221204/polise-yakalanan-12-yasindaki-surucu-agabey-kac-para-ceza-yedim-1064140975.html
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çocuk, sürücü, fren, gaz
Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuk sürücü fren yerine gaza bastı: 2 yaralı
09:50 08.01.2023 (güncellendi: 10:12 08.01.2023) Abone ol
İstanbul'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, bariyerleri aşarak cadde kenarındaki sokağın korkuluklarında asılı kaldı.
İstanbul Ataşehir'de 14 yaşındaki M.A.Ç idaresindeki otomobil iddiaya göre fren yerine gaza basmasıyla bariyerleri aşarak, merdivenli olan sokağın korkuluklarında asılı kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü M.A.Ç. ile yanındaki E. İ. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.