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Ankara'da köpek dövüştüren 31 kişi gözaltına alındı
Ankara'da köpek dövüştüren 31 kişi gözaltına alındı
Ankara'da köpek dövüşü düzenlendiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 31 kişi gözaltına alındı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
sincan
ankara
hayvan dövüştürme
gözaltı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.Jandarma timlerinin bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında, olayla ilgili oldukları belirlenen ve yanlarında 5 köpek bulunan 31 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemlere başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20200430/1041943197.html
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sincan, ankara, hayvan dövüştürme, gözaltı
sincan, ankara, hayvan dövüştürme, gözaltı

Ankara'da köpek dövüştüren 31 kişi gözaltına alındı

13:40 08.01.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© İHA
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Ankara'da köpek dövüşü düzenlendiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 31 kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma timlerinin bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında, olayla ilgili oldukları belirlenen ve yanlarında 5 köpek bulunan 31 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemlere başlandı.
Bahisle köpek dövüştüren 10 kişiye soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2020
DÜNYA
Bahisle köpek dövüştüren 10 kişiye soruşturma
30 Nisan 2020, 16:49
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