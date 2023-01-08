https://sputniknews.com.tr/20230108/ankarada-kopek-dovusturen-31-kisi-gozaltina-alindi-1065516211.html

Ankara'da köpek dövüştüren 31 kişi gözaltına alındı

Ankara'da köpek dövüştüren 31 kişi gözaltına alındı

Ankara'da köpek dövüşü düzenlendiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 31 kişi gözaltına alındı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T13:40+0300

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türkiye

sincan

ankara

hayvan dövüştürme

gözaltı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.Jandarma timlerinin bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında, olayla ilgili oldukları belirlenen ve yanlarında 5 köpek bulunan 31 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemlere başlandı.

https://sputniknews.com.tr/20200430/1041943197.html

türkiye

sincan

ankara

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sincan, ankara, hayvan dövüştürme, gözaltı