https://sputniknews.com.tr/20230108/ankarada-kopek-dovusturen-31-kisi-gozaltina-alindi-1065516211.html
Ankara'da köpek dövüştüren 31 kişi gözaltına alındı
Ankara'da köpek dövüştüren 31 kişi gözaltına alındı
Ankara'da köpek dövüşü düzenlendiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 31 kişi gözaltına alındı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T13:40+0300
2023-01-08T13:40+0300
2023-01-08T13:40+0300
türkiye
sincan
ankara
hayvan dövüştürme
gözaltı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.Jandarma timlerinin bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında, olayla ilgili oldukları belirlenen ve yanlarında 5 köpek bulunan 31 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemlere başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20200430/1041943197.html
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sincan, ankara, hayvan dövüştürme, gözaltı
sincan, ankara, hayvan dövüştürme, gözaltı
Ankara'da köpek dövüştüren 31 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da köpek dövüşü düzenlendiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 31 kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma timlerinin bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında, olayla ilgili oldukları belirlenen ve yanlarında 5 köpek bulunan 31 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemlere başlandı.