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Almanya'da kimyasal saldırı paniği: Biri İranlı iki kişi gözaltında
Almanya'da kimyasal saldırı paniği: Biri İranlı iki kişi gözaltında
Almanya'da kimyasal saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle biri İranlı iki kişi gözaltına alındı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T12:39+0300
2023-01-08T12:42+0300
dünya
almanya
iran
kimyasal saldırı
operasyon
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Almanya'da Düsseldorf Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Castrop Rauxel kentinde yaşayan 32 yaşındaki İranlının, siyanür ve risin gibi kimyasal maddelerden temin ettiği ve muhtemel bir kimyasal saldırı planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı duyuruldu. Şüphelinin kaldığı adrese sabah saatlerinde çok sayıda polis ve Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) uzmanların katılımıyla operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, İranlı zanlı ile yanındaki diğer kişinin gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri belirtildi. Baskın sırasında kimyasal maddelere karşı özel koruma sağlayan kıyafetler giyen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alman medyası da yabancı bir istihbarat servisinin, Alman güvenlik makamlarını kimyasal saldırı tehlikesi konusunda uyardığını yazdı. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, yaptığı açıklamada, "Polisi gece müdahale etmeye sevk eden ciddi bir ihbar aldık" dedi. RKI'ya göre, yüksek derecede zehirli olan risin maddesi, savaş silahları listesinde 'biyolojik silahlar' altında yer alıyor.
almanya
iran
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almanya, iran, kimyasal saldırı, operasyon
almanya, iran, kimyasal saldırı, operasyon

Almanya'da kimyasal saldırı paniği: Biri İranlı iki kişi gözaltında

12:39 08.01.2023 (güncellendi: 12:42 08.01.2023)
© AFP 2022 / INA FASSBENDERAlmanya- Kimyasal saldırı- İran
Almanya- Kimyasal saldırı- İran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya'da kimyasal saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle biri İranlı iki kişi gözaltına alındı.
Almanya'da Düsseldorf Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Castrop Rauxel kentinde yaşayan 32 yaşındaki İranlının, siyanür ve risin gibi kimyasal maddelerden temin ettiği ve muhtemel bir kimyasal saldırı planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.
Şüphelinin kaldığı adrese sabah saatlerinde çok sayıda polis ve Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) uzmanların katılımıyla operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, İranlı zanlı ile yanındaki diğer kişinin gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldükleri belirtildi.
Baskın sırasında kimyasal maddelere karşı özel koruma sağlayan kıyafetler giyen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Alman medyası da yabancı bir istihbarat servisinin, Alman güvenlik makamlarını kimyasal saldırı tehlikesi konusunda uyardığını yazdı.
Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, yaptığı açıklamada, "Polisi gece müdahale etmeye sevk eden ciddi bir ihbar aldık" dedi.
RKI'ya göre, yüksek derecede zehirli olan risin maddesi, savaş silahları listesinde 'biyolojik silahlar' altında yer alıyor.
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