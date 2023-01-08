https://sputniknews.com.tr/20230108/ali-koc-onemli-bir-3-puan-kaybettik-ama-dunyanin-sonu-degil-1065529552.html

Ali Koç: Önemli bir 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil

Ali Koç: Önemli bir 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil

Galatasaray’a karşı aldıkları 3-0’lık derbi mağlubiyetinin ardından taraftarlardan özür dileyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Önemli bir 3 puan kaybettik ama... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T23:16+0300

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spor

ali koç

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galatasaray

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spor toto süper lig

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beklemedikleri bir mağlubiyet olduğunu söyleyen Başkan Koç, “Herkes çok motiveydi. Tribünlerin de ne kadar motive olduğunu görüyorsunuz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Onların da beklentisi fazlaydı, olmadı. Futbolun içinde bunlar var. Çok çok iyi başladık ve yine düşüşe girdik. Toparlayacak olan da aynı kişiler. 3 puandan öte bir şey değil. Burada bu skora alışık değiliz. Yenilince de bu skorlar yoktu. Galatasaray’a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda biz şampiyon olamıyorduk. O açıdan bakarsak taraftarımıza özür dilerken umutlarını kaybetmemelerini birlik beraberlikten kopmamaları gerektiğini daha çok uzun yol oluğunu hatırlatmak istiyorum. Oynadığımız futbol iyi değildi. Bize yakışan futbol bu değildi. Futbolun içinde bunlar var. Derbi mağlubiyetinin olmasının daha fazla etkisi olabiliyor, oldu da. Sezon sonuna daha çok var. Biz şampiyon olacağız. Sezonlarda inişli çıkışlı dönemler olabilir. Bize yakışan durum değil ama geçiyoruz. Başkaları da inişli çıkışlı grafikler sergileyebiliyor. Nasıl birkaç hafta evvele kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisidir dedirten futbolculardan oluşan bir takımsa bugün buraya geldiğimizde umutlarımızı bir nebze olsun olumsuz etkileyen aynı hoca, aynı takım. Dolayısıyla yeni sayfa açılacaktır, eski günlere dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.'Önemli 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil'Sarı-lacivertli takımın performansının yükseleceğinin altını çizen Başkan Koç, “Teknik konukları hocaya sorun. Sevabıyla günahıyla başkan sorumludur. Düşüş var ama her düşüşün çıkışı da var. Önemli bir 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil. Biz rakibimize göre bütüne baktığımız zaman genel şampiyonluk rakiplerimize istatiksel baktığımızda rakamlar oyun şekli, güzelliği, ezici galibiyetler hep bizden yana oldu. 4-0 da kazansanız 2-1 de kazansanız 3 puan alıyorsunuz. Taraftarımızdan bir kez daha özür diliyorum. Rahat olsunlar. Nasıl biz getirdiysek bundan sonra da aynı kadro düzlüğe çıkacaktır” ifadelerini kullandı.'Transfer haberlerinin performansımızla alakası yok'Ali Koç, birçok futbolcunun takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin performansı etkilemediğini düşündüğünü ifade ederek, “5 sezondur nasıl transfer yaptığımızı biliyorsunuz. Gelişte gidişte bir yoğurt yiyişimiz var. Bir sürü isim bize yakıştırılıyor. Hiçbiri ile ilgilenmiyoruz. ‘Şununla, bununla ilgilenmiyoruz’ diye açıklama yapmadık. Transfer haberleriyle bizim performansımızın düşüşünün paralellik arz ettiğini sanmıyorum” açıklamasını yaptı.'4 puan fark nedir, daha 19 hafta var'Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını aktaran Ali Koç şu ifadelere yer verdi:'Dünyanın sonu değil'Fenerbahçe’nin büyük derbilerde daha etkisiz oynadığı yönünde sorulan soruya Koç, “Türkiye derbileri üzerinde bakarsanız bu yıl öyle gözüküyor ama unutmayın ki Avrupa maçlarında da derbi seviyesinde maçlarda muhteşem top oynanmıştır. Çok fazla üstünde durmamak lazım, önemli bir rakibimize karşı önemli 3 puan kaybettik ama dünyanın sonu değil. Ben takıma güveniyorum. Taraftarın da inanmasını rica ediyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum, bu atmosferi oluşturdukları için” yanıtını verdi.Müsabakada kaleci Altay’a yönelik yapılan protesto hakkında sorulan soruya ise Ali Koç, “Bu konuyla ilgili bu gece bir yorumda bulunmayacağım” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230108/galatasaray-deplasmanda-fenerbahceyi-3-0-maglup-etti-1065525916.html

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