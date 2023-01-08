https://sputniknews.com.tr/20230108/aboneliklerde-yeni-duzenleme-0850li-numaralardan-aranma-kabusu-bitiyor-1065508725.html

Aboneliklerde yeni düzenleme: 0850'li numaralardan aranma kabusu bitiyor

Aboneliklerde yeni düzenleme: 0850'li numaralardan aranma kabusu bitiyor

Bilgi Teknolojileri Kurumu, vatandaşları taciz derecesinde rahatsız ederek vakitlerini çalan 0850'li numara aramaları için harekete geçti. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T10:17+0300

2023-01-08T10:17+0300

2023-01-08T10:21+0300

numara

abonelik

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

türkiye

televizyon

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İnternet, sabit telefon ve televizyon aboneliklerine standart getiriliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tüketici Hakları Dairesi tarafından hazırlanan 'İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı' kamuoyu görüşüne açıldı.Tüketicilerin talebi olmaksızın çeşitli numaralar aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar suretiyle yeni abonelikler tesis edildiği ve bunun çok sayıda tüketici mağduriyetine neden olduğunu tespit eden BTK, bu mağduriyetin engellenmesi ve tüketici hak ve menfaatlerinin korunabilmesini teminen düzenlemeye gidiyor.Teyit araması yapılacakSabah'ta yer alan habere göre; düzenlemeyle işletmeciler yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde tüketici ile bir irtibat numarası üzerinden iletişim sağlayarak internet veya TV hizmetine yönelik pazarlama ya da tanıtım yapabilmek ve abonelik talebini oluşturabilmek için öncelikle tüketici irtibat numarasının Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kayıtlı olduğunu teyit edecek.Abonelik sözleşmesi tesis edilmeden önce ilgili tüketicinin irtibat numarasına aboneliğin yapılacağı işletmenin kurumsal numarasından sunulacak hizmete ilişkin abonelik sözleşmesi öncesinde teyit araması yapılacak.Düzenleme kapsamında yapılan tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmeciye ait olacak. İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanacakÜcretler konusunda bilgilendirme olacakTeyit aramasında tüketicilere sunulacak hizmetin türü, cihaz satın alma bedeli, bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri ücretler de dâhil ödenmek zorunda olan toplam ücret, aylık ödenmesi gereken ortalama ücret, internet erişim hizmetlerinde duyurulan veri hızları, taahhütlü abonelikler için taahhüdün süresi ve fesih halinde ödenecek tüm ücretlere ilişkin bilgilendirme yapılacak.Bunun ardından tüketicilere 'Yeni abonelik sürecinin başlatılmasına onay veriyor musunuz?' şeklinde bilgilendirme yapılacak.Onay verilmemesi halinde abonelik başlatılamayacak.

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