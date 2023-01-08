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https://sputniknews.com.tr/20230108/abdde-okullardan-teknoloji-devlerine-ruh-sagligi-davasi-1065521964.html
ABD'de okullardan teknoloji devlerine 'ruh sağlığı' davası
ABD'de okullardan teknoloji devlerine 'ruh sağlığı' davası
ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde devlet okulları, çocukların ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle popüler sosyal medya platformlarının bağlı... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T16:42+0300
2023-01-08T16:42+0300
şikayet dilekçesi
washington
tiktok
anksiyete
abd
dava
dünya
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Washington'daki Seattle bölgesi devlet okulları, eyaletteki bölge mahkemesine 91 sayfalık şikayet dilekçesi sundu.Dava konusu dilekçede TikTok'un sahibi ByteDance, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, YouTube'un sahibi Google ve Snapchat'in sahibi Snap'in ürünlerinde çocukları hedef alarak kamu zararına davrandıkları öne sürüldü.Şirketlerin, ruh sağlığının kötüleşmesine ve anksiyete, siber zorbalık gibi davranışsal bozukluklara neden olduğu savunulan dilekçede, öğrencileri eğitmenin daha da zorlaştığına işaret edildi.Dilekçede, okulların, ilave ruh sağlığı uzmanları istihdam etmek zorunda kaldığı, sosyal medyanın etkilerine dair ders planları geliştirdiği ve öğretmenlere ilave eğitimler sağladığı bilgisi verildi.Dava edilenlerin, gençlerin savunmasız beyinlerini başarılı şekilde sömürdüğü ileri sürülen dilekçede, gençlere yöneltilen içeriklerin sıklıkla zararlı olduğuna vurgu yapıldı.Dilekçeye göre, 2009 ila 2019'da 'iki hafta boyunca çok üzgün veya umutsuz' hisseden Seattle bölgesi devlet okullarındaki öğrenci sayısı ortalama yüzde 30 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20220202/annenin-tiktokta-fazla-vakit-gecirdigine-hukmeden-mahkeme-cocuklarin-velayetini-babaya-verdi-1053377495.html
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şikayet dilekçesi, washington, tiktok, anksiyete, abd, dava
şikayet dilekçesi, washington, tiktok, anksiyete, abd, dava

ABD'de okullardan teknoloji devlerine 'ruh sağlığı' davası

16:42 08.01.2023
© AAÇocuk, bilgisayar oyunu, kulaklık
Çocuk, bilgisayar oyunu, kulaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AA
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ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde devlet okulları, çocukların ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle popüler sosyal medya platformlarının bağlı olduğu teknoloji devi şirketleri dava etti.
Washington'daki Seattle bölgesi devlet okulları, eyaletteki bölge mahkemesine 91 sayfalık şikayet dilekçesi sundu.
Dava konusu dilekçede TikTok'un sahibi ByteDance, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, YouTube'un sahibi Google ve Snapchat'in sahibi Snap'in ürünlerinde çocukları hedef alarak kamu zararına davrandıkları öne sürüldü.
Şirketlerin, ruh sağlığının kötüleşmesine ve anksiyete, siber zorbalık gibi davranışsal bozukluklara neden olduğu savunulan dilekçede, öğrencileri eğitmenin daha da zorlaştığına işaret edildi.
Dilekçede, okulların, ilave ruh sağlığı uzmanları istihdam etmek zorunda kaldığı, sosyal medyanın etkilerine dair ders planları geliştirdiği ve öğretmenlere ilave eğitimler sağladığı bilgisi verildi.
Dava edilenlerin, gençlerin savunmasız beyinlerini başarılı şekilde sömürdüğü ileri sürülen dilekçede, gençlere yöneltilen içeriklerin sıklıkla zararlı olduğuna vurgu yapıldı.
Dilekçeye göre, 2009 ila 2019'da 'iki hafta boyunca çok üzgün veya umutsuz' hisseden Seattle bölgesi devlet okullarındaki öğrenci sayısı ortalama yüzde 30 arttı.
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