https://sputniknews.com.tr/20230108/2022de-en-cok-satilan-otomotiv-markalari-belli-oldu-1065521641.html

2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka Fiat olurken, Fiat'ı, Renault ve Ford izledi. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

otomobil

fiat

renault

ford

volkswagen (vw)

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6.2 artarak 783 bin 283 adet oldu. Otomobil satışları, 5.5 artışla 592 bin 660, hafif ticari araç satışları da yüzde 8.6 yükselişle 190 bin 623 seviyesinde gerçekleşti.Geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 146 bin 435 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 99 bin 639 satışla ikinci ve Ford ise 77 bin 435 satışla üçüncü sırada yer aldı. Volkswagen 60 bin 341 satışla dördüncü ve Toyota da 49 bin 937 satışla beşinci sırada konumlandı. Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 97 bin 354 adetle Fiat oldu. Bunu, 88 bin 206 ile Renault ve 49 bin 695 satışla da VW izledi. Hyundai, 42 bin 241 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 38 bin 276 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı. Lüks ve spor otomobil satışları Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. 2022'de 14 Lamborghini, 15 Bentley, 22 Ferrari, 28 Aston Martin, 90 Jaguar, 314 Maserati, 336 Lexus ve 668 Porsche satışı gerçekleştirildi. Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 66 bin 132 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 49 bin 81 satışla Fiat ve 11 bin 661 satışla Toyota izledi. Renault 11 bin 433 satışla dördüncü ve Volkswagen 10 bin 646 satışla beşinci oldu.

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otomobil, fiat, renault, ford, volkswagen (vw)