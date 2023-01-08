Peru'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

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Boluarte ise basın açıklamasında, protestoculara diyalog çağrısında bulunarak, barikat kurulan yolların trafiğe açılmasını istedi. Barışçıl gösterilere saygı duyduğunu ancak başkalarının hakkının gasbedilmesinin doğru olmadığını belirten Boluarte, "Yönetim olarak size elimizi ve yüreğimizi uzatıyoruz. Sizin sokaklara çıkmanıza yol açan gerekçeleri bir masa etrafında konuşabilmek için hazırız. Bu yürüyüşlere bir son verelim" ifadesini kullandı.