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Peru'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı
Peru'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı
Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını isteyen binlerce kişi yeniden sokaklara dökülerek otoyolları trafiğe kapattı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, peru, hükümet, gösteri, fotoğraf
фото, peru, hükümet, gösteri, fotoğraf

Peru'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

09:31 08.01.2023 (güncellendi: 09:32 08.01.2023)
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Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını isteyen binlerce kişi yeniden sokaklara dökülerek otoyolları trafiğe kapattı.
© AFP 2022 / JUAN CARLOS CISNEROS

Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık 2022'de Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar, bir süre durulduktan sonra yeniden devam etti. Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçim talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık 2022&#x27;de Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar, bir süre durulduktan sonra yeniden devam etti. Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi Boluarte&#x27;nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo&#x27;nun serbest bırakılmasını, Kongre&#x27;nin kapatılmasını ve erken seçim talebinde bulundu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022 / JUAN CARLOS CISNEROS

Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık 2022'de Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar, bir süre durulduktan sonra yeniden devam etti. Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçim talebinde bulundu.

© AFP 2022 / JUAN CARLOS CISNEROS

Boluarte ise basın açıklamasında, protestoculara diyalog çağrısında bulunarak, barikat kurulan yolların trafiğe açılmasını istedi. Barışçıl gösterilere saygı duyduğunu ancak başkalarının hakkının gasbedilmesinin doğru olmadığını belirten Boluarte, "Yönetim olarak size elimizi ve yüreğimizi uzatıyoruz. Sizin sokaklara çıkmanıza yol açan gerekçeleri bir masa etrafında konuşabilmek için hazırız. Bu yürüyüşlere bir son verelim" ifadesini kullandı.

Boluarte ise basın açıklamasında, protestoculara diyalog çağrısında bulunarak, barikat kurulan yolların trafiğe açılmasını istedi. Barışçıl gösterilere saygı duyduğunu ancak başkalarının hakkının gasbedilmesinin doğru olmadığını belirten Boluarte, &quot;Yönetim olarak size elimizi ve yüreğimizi uzatıyoruz. Sizin sokaklara çıkmanıza yol açan gerekçeleri bir masa etrafında konuşabilmek için hazırız. Bu yürüyüşlere bir son verelim&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / JUAN CARLOS CISNEROS

Boluarte ise basın açıklamasında, protestoculara diyalog çağrısında bulunarak, barikat kurulan yolların trafiğe açılmasını istedi. Barışçıl gösterilere saygı duyduğunu ancak başkalarının hakkının gasbedilmesinin doğru olmadığını belirten Boluarte, "Yönetim olarak size elimizi ve yüreğimizi uzatıyoruz. Sizin sokaklara çıkmanıza yol açan gerekçeleri bir masa etrafında konuşabilmek için hazırız. Bu yürüyüşlere bir son verelim" ifadesini kullandı.

© AFP 2022 / JUAN CARLOS CISNEROS

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Boluarte, Morales'in Peru'nun içişlerine müdahale ettiğini ve ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söyledi. Morales ise Twitter hesabındaki açıklamasında Boluarte yönetimini eleştirerek, "Katliamlara ve yasa dışı gözaltılar son verilmeli" dedi.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales&#x27;e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Boluarte, Morales&#x27;in Peru&#x27;nun içişlerine müdahale ettiğini ve ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söyledi. Morales ise Twitter hesabındaki açıklamasında Boluarte yönetimini eleştirerek, &quot;Katliamlara ve yasa dışı gözaltılar son verilmeli&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / JUAN CARLOS CISNEROS

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Boluarte, Morales'in Peru'nun içişlerine müdahale ettiğini ve ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söyledi. Morales ise Twitter hesabındaki açıklamasında Boluarte yönetimini eleştirerek, "Katliamlara ve yasa dışı gözaltılar son verilmeli" dedi.

© AFP 2022 / JUAN CARLOS CISNEROS

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 'kalıcı ahlaki yetersizlik' suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından &#x27;kalıcı ahlaki yetersizlik&#x27; suçlamasıyla görevinden azledilmişti.Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / JUAN CARLOS CISNEROS

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 'kalıcı ahlaki yetersizlik' suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

© AFP 2022 / JUAN CARLOS CISNEROS

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Peru basınına göre, yönetim karşıtı şiddetli gösterilerde 30'a yakın kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi de yaralandı.

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo&#x27;ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, 30 Aralık 2022&#x27;de cezanın devamına karar vermişti.Peru basınına göre, yönetim karşıtı şiddetli gösterilerde 30&#x27;a yakın kişi hayatını kaybetti, 600&#x27;den fazla kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / JUAN CARLOS CISNEROS

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Peru basınına göre, yönetim karşıtı şiddetli gösterilerde 30'a yakın kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi de yaralandı.

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