https://sputniknews.com.tr/20230107/ukrayna-medyasi-zelenskiy-ukrayna-ortodoks-kilisesinin-13-rahibinin-vatandasligini-askiya-aldi-1065491553.html

Ukrayna medyası: Zelenskiy Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin 13 rahibinin vatandaşlığını askıya aldı

Ukrayna medyası: Zelenskiy Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin 13 rahibinin vatandaşlığını askıya aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin 13 rahibinin vatandaşlığını askıya aldığı öğrenildi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T20:31+0300

2023-01-07T20:31+0300

2023-01-07T20:32+0300

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

rahip

vatandaşlık

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Ukrayna merkezli Lb.ua internet sitesinin haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin 13 rahibinin vatandaşlığını askıya aldı.Haberde, “Vladimir Zelenskiy, 28 Aralık 2022 tarih ve 898/2022 sayılı kararname ile Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bir dizi rahibinin vatandaşlığını askıya aldı. Bu gibi durumlarda sıklıkla olduğu gibi kararname, kişisel bilgiler içerdiği için resmi olarak yayınlanmıyor. Ancak Lb.ua’nın kaynaklarına göre, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin 13 temsilcisinin vatandaşlığının askıya alınması söz konusu” ifadelerine yer verildi.Bu kişilerin arasında Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) vatana ihanet ettiğinden şüphelendiği Tulçin ve Braslav Başpiskoposu Jonathan’ın da bulunduğuna dikkat çekilen haberde, “Mevcut bilgilere göre bu kişi Rus pasaportuna sahip. Diğer bir isim ise Jonathan’ın çok yakını olan Tulçin Patrikhanesi’nin piskopos yardımcısı, Ladıjin Piskoposu Sergiy” denildi.Ukrayna makamları geçtiğimiz yıl ülkenin yakın tarihinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik en büyük takibatı düzenledi. Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki yerel yönetimler, Rusya ile bağlantısına atıfta bulunarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetlerini yasaklama kararı aldı, Ukrayna'daki fiilen yasaklanmasına ilişkin bir yasa tasarısı ise parlamentoya sunuldu.Geçen Aralık ayında SBU'nun Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin rahipleri hakkında 50 ceza davası açtığı öğrenildi.Zaharova’dan karara yorum: Olduğu gibi satanizmRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy’in Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nden 13 din adamının vatandaşlığının askıya alınma kararına ‘satanizm’ nitelemesinde bulundu.Ukrayna Devlet Başkanı’nın kararını Telegram kanalından yorumlayan Zaharova, “Ve bu Ortodoks Noel’inde yapılıyor! Olduğu gibi satanizm” ifadelerini kullandı.

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vladimir zelenskiy, rahip, vatandaşlık