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https://sputniknews.com.tr/20230107/turkiyede-yeni-haftada-41-ilde-kar-yagisi-olacak-1065483262.html
Türkiye'de yeni haftada 41 ilde kar yağışı olacak
Türkiye'de yeni haftada 41 ilde kar yağışı olacak
Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T12:09+0300
2023-01-07T12:09+0300
yaşam
kar
kar yağışı
türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.07.01.2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08.01.2023 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları giderek düşecek. Hafta sonundan itibaren yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.
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kar, kar yağışı, türkiye
kar, kar yağışı, türkiye

Türkiye'de yeni haftada 41 ilde kar yağışı olacak

12:09 07.01.2023
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AA
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Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
07.01.2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08.01.2023 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları giderek düşecek. Hafta sonundan itibaren yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.
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