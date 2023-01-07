Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230107/tdp-genel-baskani-sarigul-turk-ve-kurt-kardestir-abd-kallestir-1065487082.html
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bölge Toplantısında, “Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir” dedi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T16:11+0300
2023-01-07T16:11+0300
politika
türkiye
abd
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
türk
kürt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065486936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a66479f77481f62cc60d6095923db50e.jpg
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bölge Toplantısı için Diyarbakır’a geldi. Toplantıya, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Bitlis, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Muş, Adıyaman, Şırnak il teşkilatları başkanları ve üyeleri katıldı.Bir otelde gerçekleşen toplantıda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası açıklamalarda bulunun Genel Başkan Sarıgül, ABD’nin dost olmadığını vurgulayarak, “Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir” dedi.ABD’nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğinin altını çizen Sarıgül, ABD’nin derdi İsrail’i bu bölgede rahat ettirmek olduğu değerlendirmesinde bulundu. Sarıgül, “Kürt kardeşimin derdi, ABD’nin umurunda bile değil, iç barışı bozan, kutuplaşma oluşturan, gerginliğe neden olan bütün sorunlarımızı çözmemiz lazım. Türkiye’de çözmemiz lazım. Bu topraklarda çözmemiz lazım. Bu sorunlar, yıllarca çözemediğimiz için Türkiye sınırlarını aştı, dış ülkelerin ilgi ve etki alanına girdi" diye konuştu."Diyarbakır’daki Kürt kardeşimin derdi inanın ABD’nin umurunda bile değil, ABD’nin derdi İsrail’i bu bölgede rahat ettirmek" diyen Sarıgül, şöyle devam etti:Bu soruna Avrupa ülkelerinin ilgi göstermesi kimseyi yanıltmasın ifadelerinde bulunan Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065486936_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_53bdfe2a78e25f70adb720a9b357c8d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, abd, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), türk, kürt
türkiye, abd, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), türk, kürt

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir

16:11 07.01.2023
© İHA / MURAT BAŞALTürkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© İHA / MURAT BAŞAL
Abone olTelegram
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bölge Toplantısında, “Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir” dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bölge Toplantısı için Diyarbakır’a geldi. Toplantıya, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Bitlis, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Muş, Adıyaman, Şırnak il teşkilatları başkanları ve üyeleri katıldı.
Bir otelde gerçekleşen toplantıda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası açıklamalarda bulunun Genel Başkan Sarıgül, ABD’nin dost olmadığını vurgulayarak, “Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir” dedi.
ABD’nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğinin altını çizen Sarıgül, ABD’nin derdi İsrail’i bu bölgede rahat ettirmek olduğu değerlendirmesinde bulundu. Sarıgül, “Kürt kardeşimin derdi, ABD’nin umurunda bile değil, iç barışı bozan, kutuplaşma oluşturan, gerginliğe neden olan bütün sorunlarımızı çözmemiz lazım. Türkiye’de çözmemiz lazım. Bu topraklarda çözmemiz lazım. Bu sorunlar, yıllarca çözemediğimiz için Türkiye sınırlarını aştı, dış ülkelerin ilgi ve etki alanına girdi" diye konuştu.
"Diyarbakır’daki Kürt kardeşimin derdi inanın ABD’nin umurunda bile değil, ABD’nin derdi İsrail’i bu bölgede rahat ettirmek" diyen Sarıgül, şöyle devam etti:
"ABD alacağını alır, yapacağını yapar, geride kaos, geride kan, geride gözyaşı bırakır. Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir. Ayıdan post ABD’den dost olmaz. ABD ipiyle kuyuya inenler hep kuyuda kaldı. Birçok devlet, birçok örgüt, birçok siyasetçi bunu yaşadı. Bu sorunu çözecek olan Türkler ve Kürtlerdir. Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir. ‘Kürt sorunu yoktur’ demekle mesele hallolmuyor. Kürt vatandaşlarımız, 'sorun var' diyorsa sorun vardır. Alevi vatandaşlarımız, ayrımcılığa uğruyoruz diyorsa ayrımcılık vardır. Bu sorunu çözecek olan Alevi ve Sünnilerdir. Sorunun çözüm yeri Türkiye’dir."
Bu soruna Avrupa ülkelerinin ilgi göstermesi kimseyi yanıltmasın ifadelerinde bulunan Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:
"Alevi vatandaşımın sorunu onların umurunda bile değil, onların derdi Türkiye’nin içini bozmak. Avrupa Türkleri ve Müslümanları istemiyor. Mülteci sorunu ve son yaşanan olaylar gösterdi ki Avrupa Türkleri ve Müslümanları istemiyor. Alevi- Sünni, Kürt-Türk, laik-antilaik, bu topraklarda birlikte yaşamak zorundayız. Bizim birbirimize ihtiyacımız var ve bizim bizden başka dostumuz yok. Bu ülke hepimizin ve bu ülke hepimize yeter.”.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала