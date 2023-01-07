https://sputniknews.com.tr/20230107/tdp-genel-baskani-sarigul-turk-ve-kurt-kardestir-abd-kallestir-1065487082.html

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bölge Toplantısında, “Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir” dedi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T16:11+0300

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politika

türkiye

abd

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

türk

kürt

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Bölge Toplantısı için Diyarbakır’a geldi. Toplantıya, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Bitlis, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Muş, Adıyaman, Şırnak il teşkilatları başkanları ve üyeleri katıldı.Bir otelde gerçekleşen toplantıda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası açıklamalarda bulunun Genel Başkan Sarıgül, ABD’nin dost olmadığını vurgulayarak, “Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir” dedi.ABD’nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğinin altını çizen Sarıgül, ABD’nin derdi İsrail’i bu bölgede rahat ettirmek olduğu değerlendirmesinde bulundu. Sarıgül, “Kürt kardeşimin derdi, ABD’nin umurunda bile değil, iç barışı bozan, kutuplaşma oluşturan, gerginliğe neden olan bütün sorunlarımızı çözmemiz lazım. Türkiye’de çözmemiz lazım. Bu topraklarda çözmemiz lazım. Bu sorunlar, yıllarca çözemediğimiz için Türkiye sınırlarını aştı, dış ülkelerin ilgi ve etki alanına girdi" diye konuştu."Diyarbakır’daki Kürt kardeşimin derdi inanın ABD’nin umurunda bile değil, ABD’nin derdi İsrail’i bu bölgede rahat ettirmek" diyen Sarıgül, şöyle devam etti:Bu soruna Avrupa ülkelerinin ilgi göstermesi kimseyi yanıltmasın ifadelerinde bulunan Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:

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türkiye, abd, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), türk, kürt