https://sputniknews.com.tr/20230107/tarim-ve-orman-bakanligindan-esprili-paylasim-az-otede-oynan-guzum-1065485487.html
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan esprili paylaşım: 'Az ötede oynan guzum'
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan esprili paylaşım: 'Az ötede oynan guzum'
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapıldı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T14:20+0300
2023-01-07T14:20+0300
2023-01-07T14:20+0300
yaşam
tarım ve orman bakanlığı
sosyal medya
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden iki dağ keçisinin birbirleriyle kafa kafaya mücadele ettiği anları paylaştı.Esprili bir dille "Az ötede oynan guzum" notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
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tarım ve orman bakanlığı, sosyal medya
tarım ve orman bakanlığı, sosyal medya
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan esprili paylaşım: 'Az ötede oynan guzum'
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapıldı.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden iki dağ keçisinin birbirleriyle kafa kafaya mücadele ettiği anları paylaştı.
Esprili bir dille "Az ötede oynan guzum" notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.