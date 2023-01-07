https://sputniknews.com.tr/20230107/tarim-ve-orman-bakanligindan-esprili-paylasim-az-otede-oynan-guzum-1065485487.html

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan esprili paylaşım: 'Az ötede oynan guzum'

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan esprili paylaşım: 'Az ötede oynan guzum'

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapıldı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

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2023-01-07T14:20+0300

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yaşam

tarım ve orman bakanlığı

sosyal medya

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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden iki dağ keçisinin birbirleriyle kafa kafaya mücadele ettiği anları paylaştı.Esprili bir dille "Az ötede oynan guzum" notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

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tarım ve orman bakanlığı, sosyal medya