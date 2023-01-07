https://sputniknews.com.tr/20230107/sinan-ates-cinayetiyle-ilgili-5-supheli-daha-adliyede-1065489450.html

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyede

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyede

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında Doğukan Çep'in de olduğu 5 şüpheli daha... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T18:00+0300

2023-01-07T18:00+0300

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türkiye

sinan ateş

cinayet

adliye

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Doğukan Çep'in de olduğu 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Doğukan Çep'in de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

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sinan ateş, cinayet, adliye