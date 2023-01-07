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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyede
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyede
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında Doğukan Çep'in de olduğu 5 şüpheli daha... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T18:00+0300
2023-01-07T18:06+0300
türkiye
sinan ateş
cinayet
adliye
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Doğukan Çep'in de olduğu 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Doğukan Çep'in de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.
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sinan ateş, cinayet, adliye
sinan ateş, cinayet, adliye

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyede

18:00 07.01.2023 (güncellendi: 18:06 07.01.2023)
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© İHA
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında Doğukan Çep'in de olduğu 5 şüpheli daha Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Doğukan Çep'in de olduğu 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Doğukan Çep'in de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.
Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.
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