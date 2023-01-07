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Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinliklerinin düzenlendiği otelde tavan çöktü: 10 yaralı
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinliklerinin düzenlendiği otelde tavan çöktü: 10 yaralı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Kars Valisi Öksüz hastaneye götürülen 10... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T18:55+0300
2023-01-07T19:54+0300
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Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Oteldeki kalabalık, ekiplerin koordinesinde boşaltıldı.Kars Valisi Türker Öksüz: 10 vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştırKars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış ilçesinde şehitleri anma töreninde otelin tavanın çökmesi sonucu 10 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Vali Öksüz, Twitter’da yaptığı açıklamasında, “Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçemizde belgeselin yapılacağı salonun asma tavanının çökmesi sonucu meydana gelen olayda 10 vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi.Bakan Kasapoğlu: Sevindirici olan şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan yokGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.Bakan Kasapoğlu, gazetecilere, oteldeki alçıpan tavanın çökmesi sonucu olayın yaşandığını belirterek, "10 kişilik hastaneye intikal eden vakamız mevcut. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Takip ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Sevindirici olan şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan yok" dedi.Kars Valisi Türker Öksüz de gazetecilere, otelin tavanının çökmesi sonucu yaralıların olduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Biz ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Şu an hastanemizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok. Tedavileri devam ediyor" diye konuştu.
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son dakika, sarıkamış, kars, çökme

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinliklerinin düzenlendiği otelde tavan çöktü: 10 yaralı

18:55 07.01.2023 (güncellendi: 19:54 07.01.2023)
© AASarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AA
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Kars Valisi Öksüz hastaneye götürülen 10 yaralının olduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu ise 'An itibariyla hiçbir yaralının hayati tehlikesi yoktur. İçeride kalan kimse bulunmamaktadır' dedi.
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.
Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Oteldeki kalabalık, ekiplerin koordinesinde boşaltıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz: 10 vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış ilçesinde şehitleri anma töreninde otelin tavanın çökmesi sonucu 10 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Vali Öksüz, Twitter’da yaptığı açıklamasında, “Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçemizde belgeselin yapılacağı salonun asma tavanının çökmesi sonucu meydana gelen olayda 10 vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi.

Bakan Kasapoğlu: Sevindirici olan şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu, gazetecilere, oteldeki alçıpan tavanın çökmesi sonucu olayın yaşandığını belirterek, "10 kişilik hastaneye intikal eden vakamız mevcut. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Takip ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Sevindirici olan şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan yok" dedi.
Kars Valisi Türker Öksüz de gazetecilere, otelin tavanının çökmesi sonucu yaralıların olduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Biz ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Şu an hastanemizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok. Tedavileri devam ediyor" diye konuştu.
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