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https://sputniknews.com.tr/20230107/saglik-bakanligindan-muayenehanesi-bulunan-hekimlerle-ilgili-yeni-duzenleme-1065482950.html
Sağlık Bakanlığı'ndan muayenehanesi bulunan hekimlerle ilgili yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı'ndan muayenehanesi bulunan hekimlerle ilgili yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı, muayenehane hekimleriyle ilgili "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota düzenlemesini... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T11:51+0300
2023-01-07T11:51+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
doktor
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Sağlık Bakanlığı muayenehanesi bulunan hekimlerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelik değişikliklerine göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek.Önemli oranda serbestlik tanınıyorÖzel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek.Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemelerle halihazırda muayenehanesi bulunan hekimler ile 60 yaş üzerinde olup muayenehane açmak isteyen hekimlerin özel hastanelerden yararlanmasına yönelik sınırlamalar büyük oranda kaldırıldı.Muayenehane hekimlerinin hastasını tedavi edeceği hastanelerle sözleşme yapma zorunluluğu devam edecek. Bu hekimler, birden fazla özel hastaneyle, kadrolarının üçte birini aşmayacak şekilde sözleşme yapabilecek. Ayrıca ilave olarak istedikleri bir hastaneyle de kadro sınırlamasına takılmaksızın sözleşme düzenleyebilecek.Hasta güvenliğinin garanti altına alınması ve denetlenebilir olması bakımından hasta kayıtları, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi'nde (MBYS) tutulacak ve hastanelere nakli bilgi sistemleri üzerinden yapılacak.Yönetmelik değişiklikleri kapsamında, sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilmesinin de önü açıldı.Yapılan düzenlemelerle, 6 Ekim'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle gündeme gelen "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota kaldırıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.
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sağlık bakanlığı, doktor
sağlık bakanlığı, doktor

Sağlık Bakanlığı'ndan muayenehanesi bulunan hekimlerle ilgili yeni düzenleme

11:51 07.01.2023
© AASağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AA
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Sağlık Bakanlığı, muayenehane hekimleriyle ilgili "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota düzenlemesini kaldırdı.
Sağlık Bakanlığı muayenehanesi bulunan hekimlerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik değişikliklerine göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek.

Önemli oranda serbestlik tanınıyor

Özel hastaneler ile tıp merkezleri, her branşta kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan düzenlemelerle halihazırda muayenehanesi bulunan hekimler ile 60 yaş üzerinde olup muayenehane açmak isteyen hekimlerin özel hastanelerden yararlanmasına yönelik sınırlamalar büyük oranda kaldırıldı.
Muayenehane hekimlerinin hastasını tedavi edeceği hastanelerle sözleşme yapma zorunluluğu devam edecek. Bu hekimler, birden fazla özel hastaneyle, kadrolarının üçte birini aşmayacak şekilde sözleşme yapabilecek. Ayrıca ilave olarak istedikleri bir hastaneyle de kadro sınırlamasına takılmaksızın sözleşme düzenleyebilecek.
Hasta güvenliğinin garanti altına alınması ve denetlenebilir olması bakımından hasta kayıtları, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi'nde (MBYS) tutulacak ve hastanelere nakli bilgi sistemleri üzerinden yapılacak.
Yönetmelik değişiklikleri kapsamında, sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilmesinin de önü açıldı.
Yapılan düzenlemelerle, 6 Ekim'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle gündeme gelen "özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği" yönündeki kota kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.
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