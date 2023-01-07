https://sputniknews.com.tr/20230107/rus-vekil-cumhuriyetciler-mccarthyyi-secerek-ukraynadaki-ihtilafin-cozumunu-etkileyebilir-1065494399.html

Rus vekil: Cumhuriyetçiler McCarthy'yi seçerek Ukrayna'daki ihtilafın çözümünü etkileyebilir

Rus vekil: Cumhuriyetçiler McCarthy'yi seçerek Ukrayna'daki ihtilafın çözümünü etkileyebilir

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Kevin McCarthy'nin ABD Temsilciler Meclisi'nin başkanı olarak seçilmesinin ardından... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T22:29+0300

2023-01-07T22:29+0300

2023-01-07T22:29+0300

ukrayna krizi

duma

kevin mccarthy

abd

abd temsilciler meclisi

leonid slutskiy

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kevin McCarthy'nin ABD Temsilciler Meclisi'nin başkanı olarak seçilmesinin ardından Cumhuriyetçiler için Ukrayna ihtilafının sona ermesini etkileme fırsatı doğduğunu ifade etti.Slutskiy, “ABD Kongresi'nin alt kanadının başkanının seçilmesinin ardından parlamento krizi tamamlanmış sayılabilir. Artık Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olan ve ‘kendi’ başkanları olan Cumhuriyetçiler için, barış uğruna olmayıp ta siyasi puanlar toplamak amacıyla olsa da Ukrayna, fakat aslında daha kapsamlı bir hal alan ihtilafı sona erdirmek için iyi bir fırsat doğdu” ifadelerini paylaştı.McCarthy'nin Ukrayna da dahil olmak üzere askeri harcamalar üzerindeki kontrolün artırılması konusunda edeceğini belirttiğini hatırlatan Slutskiy, “Bunun sadece paralarının nereye harcandığını anlamayan seçmenlere verilen bir kampanya vaadi miydi bakacağız. Böyle bir denetim, saldırganlığı sürdürmeyi amaçlayan yozlaşmış Kiev cuntasını desteklemek için oy verenlerin gözlerini açabilir. Cumhuriyetçiler, neo-Nazilerin şevkini de soğutacak olan kontrolsüz para akışını kesme şansına sahipler” vurgusunu yaptı.Rus parlamenter, ABD'deki yetkililerin aslında Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy'in suç rejimini desteklemek için kullandığını, ancak bu durumdan memnun olanların sayısının giderek azaldığını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230107/abd-temsilciler-meclisi-baskani-15-turun-sonunda-belli-oldu-1065480882.html

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duma, kevin mccarthy, abd, abd temsilciler meclisi, leonid slutskiy