https://sputniknews.com.tr/20230107/rus-vekil-cumhuriyetciler-mccarthyyi-secerek-ukraynadaki-ihtilafin-cozumunu-etkileyebilir-1065494399.html
Rus vekil: Cumhuriyetçiler McCarthy'yi seçerek Ukrayna'daki ihtilafın çözümünü etkileyebilir
Rus vekil: Cumhuriyetçiler McCarthy'yi seçerek Ukrayna'daki ihtilafın çözümünü etkileyebilir
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Kevin McCarthy'nin ABD Temsilciler Meclisi'nin başkanı olarak seçilmesinin ardından... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T22:29+0300
2023-01-07T22:29+0300
2023-01-07T22:29+0300
ukrayna krizi
duma
kevin mccarthy
abd
abd temsilciler meclisi
leonid slutskiy
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kevin McCarthy'nin ABD Temsilciler Meclisi'nin başkanı olarak seçilmesinin ardından Cumhuriyetçiler için Ukrayna ihtilafının sona ermesini etkileme fırsatı doğduğunu ifade etti.Slutskiy, “ABD Kongresi'nin alt kanadının başkanının seçilmesinin ardından parlamento krizi tamamlanmış sayılabilir. Artık Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olan ve ‘kendi’ başkanları olan Cumhuriyetçiler için, barış uğruna olmayıp ta siyasi puanlar toplamak amacıyla olsa da Ukrayna, fakat aslında daha kapsamlı bir hal alan ihtilafı sona erdirmek için iyi bir fırsat doğdu” ifadelerini paylaştı.McCarthy'nin Ukrayna da dahil olmak üzere askeri harcamalar üzerindeki kontrolün artırılması konusunda edeceğini belirttiğini hatırlatan Slutskiy, “Bunun sadece paralarının nereye harcandığını anlamayan seçmenlere verilen bir kampanya vaadi miydi bakacağız. Böyle bir denetim, saldırganlığı sürdürmeyi amaçlayan yozlaşmış Kiev cuntasını desteklemek için oy verenlerin gözlerini açabilir. Cumhuriyetçiler, neo-Nazilerin şevkini de soğutacak olan kontrolsüz para akışını kesme şansına sahipler” vurgusunu yaptı.Rus parlamenter, ABD'deki yetkililerin aslında Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy'in suç rejimini desteklemek için kullandığını, ancak bu durumdan memnun olanların sayısının giderek azaldığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230107/abd-temsilciler-meclisi-baskani-15-turun-sonunda-belli-oldu-1065480882.html
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duma, kevin mccarthy, abd, abd temsilciler meclisi, leonid slutskiy
duma, kevin mccarthy, abd, abd temsilciler meclisi, leonid slutskiy
Rus vekil: Cumhuriyetçiler McCarthy'yi seçerek Ukrayna'daki ihtilafın çözümünü etkileyebilir
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, Kevin McCarthy'nin ABD Temsilciler Meclisi'nin başkanı olarak seçilmesinin ardından Cumhuriyetçiler için Ukrayna ihtilafının sona ermesini etkileme fırsatı doğduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kevin McCarthy'nin ABD Temsilciler Meclisi'nin başkanı olarak seçilmesinin ardından Cumhuriyetçiler için Ukrayna ihtilafının sona ermesini etkileme fırsatı doğduğunu ifade etti.
Slutskiy, “ABD Kongresi'nin alt kanadının başkanının seçilmesinin ardından parlamento krizi tamamlanmış sayılabilir. Artık Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olan ve ‘kendi’ başkanları olan Cumhuriyetçiler için, barış uğruna olmayıp ta siyasi puanlar toplamak amacıyla olsa da Ukrayna, fakat aslında daha kapsamlı bir hal alan ihtilafı sona erdirmek için iyi bir fırsat doğdu” ifadelerini paylaştı.
McCarthy'nin Ukrayna da dahil olmak üzere askeri harcamalar üzerindeki kontrolün artırılması konusunda edeceğini belirttiğini hatırlatan Slutskiy, “Bunun sadece paralarının nereye harcandığını anlamayan seçmenlere verilen bir kampanya vaadi miydi bakacağız. Böyle bir denetim, saldırganlığı sürdürmeyi amaçlayan yozlaşmış Kiev cuntasını desteklemek için oy verenlerin gözlerini açabilir. Cumhuriyetçiler, neo-Nazilerin şevkini de soğutacak olan kontrolsüz para akışını kesme şansına sahipler” vurgusunu yaptı.
Rus parlamenter, ABD'deki yetkililerin aslında Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy'in suç rejimini desteklemek için kullandığını, ancak bu durumdan memnun olanların sayısının giderek azaldığını sözlerine ekledi.