https://sputniknews.com.tr/20230107/rus-vekil-butina-reznikov-rusyanin-ukraynadan-cok-nato-ile-karsi-karsiya-oldugunu-dogruladi-1065489739.html

Rus vekil Butina: Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'dan çok NATO ile karşı karşıya olduğunu doğruladı

Rus vekil Butina: Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'dan çok NATO ile karşı karşıya olduğunu doğruladı

Rus vekil Butina, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov’un Rusya'nın Ukrayna'dan çok NATO ile karşı karşıya olduğunu itiraf ettiğini belirtti. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T18:22+0300

2023-01-07T18:22+0300

2023-01-07T18:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Mariya Butina, Sputnik’e demecinde Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un ‘Rusya ile çatışmada yer alan Ukrayna askerleri NATO misyonunu yerine getiriyor’ şeklindeki sözlerinin aslında Rusya’nın Ukrayna’dan ziyade NATO ile karşı karşıya olduğunu teyit ettiğini söyledi.Butina, “Bu aslında, bu gün Rusya’nın Ukrayna’dan çok NATO ile karşı karşıya olduğu gerçeğinin itirafıdır” dedi.

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2023

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