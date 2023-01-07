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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230107/rus-vekil-butina-reznikov-rusyanin-ukraynadan-cok-nato-ile-karsi-karsiya-oldugunu-dogruladi-1065489739.html
Rus vekil Butina: Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'dan çok NATO ile karşı karşıya olduğunu doğruladı
Rus vekil Butina: Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'dan çok NATO ile karşı karşıya olduğunu doğruladı
Rus vekil Butina, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov’un Rusya'nın Ukrayna'dan çok NATO ile karşı karşıya olduğunu itiraf ettiğini belirtti. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T18:22+0300
2023-01-07T18:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Mariya Butina, Sputnik’e demecinde Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un ‘Rusya ile çatışmada yer alan Ukrayna askerleri NATO misyonunu yerine getiriyor’ şeklindeki sözlerinin aslında Rusya’nın Ukrayna’dan ziyade NATO ile karşı karşıya olduğunu teyit ettiğini söyledi.Butina, “Bu aslında, bu gün Rusya’nın Ukrayna’dan çok NATO ile karşı karşıya olduğu gerçeğinin itirafıdır” dedi.
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ukrayna krizi
ukrayna krizi

Rus vekil Butina: Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'dan çok NATO ile karşı karşıya olduğunu doğruladı

18:22 07.01.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinRusya - NATO
Rusya - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Rus vekil Butina, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov’un Rusya'nın Ukrayna'dan çok NATO ile karşı karşıya olduğunu itiraf ettiğini belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Mariya Butina, Sputnik’e demecinde Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'un ‘Rusya ile çatışmada yer alan Ukrayna askerleri NATO misyonunu yerine getiriyor’ şeklindeki sözlerinin aslında Rusya’nın Ukrayna’dan ziyade NATO ile karşı karşıya olduğunu teyit ettiğini söyledi.
Butina, “Bu aslında, bu gün Rusya’nın Ukrayna’dan çok NATO ile karşı karşıya olduğu gerçeğinin itirafıdır” dedi.
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