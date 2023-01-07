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https://sputniknews.com.tr/20230107/rus-senator-puskov-almanyanin-gaz-karari-rusya-ile-iliskilerinin-omurgasini-kirdi-1065485767.html
Rus senatör Puşkov: Almanya’nın gaz kararı, Rusya ile ilişkilerinin omurgasını kırdı
Rus senatör Puşkov: Almanya’nın gaz kararı, Rusya ile ilişkilerinin omurgasını kırdı
Rus senatör Puşkov, Almanya'nın Kuzey Akım üzerinden Rusya'dan gaz tedarikini reddetmesinin Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin omurgasını kırdığını... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T14:55+0300
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dünya
almanya
rusya
doğalgaz
kuzey akım-1
aleksey puşkov
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Kuzey Akım üzerinden Rusya'dan yakıt tedarikini reddetmesinin Rusya ile Avrupa arasında ‘büyük bir uçuruma’ yol açtığını kaydetti.Puşkov, “Almanya, Kuzey Akım üzerinden kendisine tedarik edilen Rus gazını reddetmekle önceki ilişkilerin omurgasını kırdı” ifadelerini kullandı.Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki patlamanın Almanya'ya gaz tedarikinin yeniden başlatılmasına ilişkin teorik olasılığı bile ortadan kaldırdığına dikkat çeken senatör, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221231/batili-ulkelerce-10-bin-377-yaptirim-uygulanan-rusya-dunyada-birinci-siraya-yerlesti-1065042455.html
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almanya, rusya, doğalgaz, kuzey akım-1, aleksey puşkov
almanya, rusya, doğalgaz, kuzey akım-1, aleksey puşkov

Rus senatör Puşkov: Almanya’nın gaz kararı, Rusya ile ilişkilerinin omurgasını kırdı

14:55 07.01.2023
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLRusya ve Almanya bayrakları
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Rus senatör Puşkov, Almanya'nın Kuzey Akım üzerinden Rusya'dan gaz tedarikini reddetmesinin Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin omurgasını kırdığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Kuzey Akım üzerinden Rusya'dan yakıt tedarikini reddetmesinin Rusya ile Avrupa arasında ‘büyük bir uçuruma’ yol açtığını kaydetti.
Puşkov, “Almanya, Kuzey Akım üzerinden kendisine tedarik edilen Rus gazını reddetmekle önceki ilişkilerin omurgasını kırdı” ifadelerini kullandı.
Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki patlamanın Almanya'ya gaz tedarikinin yeniden başlatılmasına ilişkin teorik olasılığı bile ortadan kaldırdığına dikkat çeken senatör, şöyle devam etti:
"Gaz tedariki, Soğuk Savaş sırasında bile Moskova ile Berlin arasındaki özel ilişkinin temelini oluşturuyordu. Bunların sona ermesi, durumu, 50 yılı aşkın bir süre önce Brejnev ve Brandt döneminde SSCB ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan ünlü ‘gaz-boru’ anlaşmasından önceki döneme geri götürüyor."
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