https://sputniknews.com.tr/20230107/rus-senator-puskov-almanyanin-gaz-karari-rusya-ile-iliskilerinin-omurgasini-kirdi-1065485767.html

Rus senatör Puşkov: Almanya’nın gaz kararı, Rusya ile ilişkilerinin omurgasını kırdı

Rus senatör Puşkov: Almanya’nın gaz kararı, Rusya ile ilişkilerinin omurgasını kırdı

Rus senatör Puşkov, Almanya'nın Kuzey Akım üzerinden Rusya'dan gaz tedarikini reddetmesinin Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin omurgasını kırdığını... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T14:55+0300

2023-01-07T14:55+0300

2023-01-07T14:55+0300

dünya

almanya

rusya

doğalgaz

kuzey akım-1

aleksey puşkov

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Kuzey Akım üzerinden Rusya'dan yakıt tedarikini reddetmesinin Rusya ile Avrupa arasında ‘büyük bir uçuruma’ yol açtığını kaydetti.Puşkov, “Almanya, Kuzey Akım üzerinden kendisine tedarik edilen Rus gazını reddetmekle önceki ilişkilerin omurgasını kırdı” ifadelerini kullandı.Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki patlamanın Almanya'ya gaz tedarikinin yeniden başlatılmasına ilişkin teorik olasılığı bile ortadan kaldırdığına dikkat çeken senatör, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221231/batili-ulkelerce-10-bin-377-yaptirim-uygulanan-rusya-dunyada-birinci-siraya-yerlesti-1065042455.html

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almanya, rusya, doğalgaz, kuzey akım-1, aleksey puşkov