https://sputniknews.com.tr/20230107/rus-askeri-uzman-vekalet-savasinin-sonuclarini-ukrayna-halki-odeyecek-1065483410.html

Rus askeri uzman: Vekalet savaşının sonuçlarını Ukrayna halkı ödeyecek

Rus askeri uzman: Vekalet savaşının sonuçlarını Ukrayna halkı ödeyecek

Rus askeri uzman Aleksandr Bartoş, NATO'nun yürüttüğü vekalet savaşının ağır bedelini Ukrayna halkının ödemek zorunda kalacağını söyledi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T12:23+0300

2023-01-07T12:23+0300

2023-01-07T12:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065456588_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_44af0e6c4ba4e58c93778235b760f836.jpg

Rusya Askeri Bilimler Akademisi Üyesi ve Uluslararası Güvenlik Sorunları Bilgi Merkezi Direktörü Aleksandr Bartoş, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un ‘Rusya ile çatışmada yer alan Ukrayna askerleri NATO misyonunu yerine getiriyor’ şeklindeki sözlerinin Batı'nın Ukrayna'da yürüttüğü vekalet savaşının bir başka teyidi olduğunu belirtti.Sputnik’e konuşan Bartoş, ABD ve NATO’nun Ukraynalıların kanı karşılığında Kiev’e silah sağladığını belirterek “ABD, Fransa ve Almanya bir süre önce Kiev'e zırhlı araçlar tedarik etmeye karar verdi; bu, yalnızca daha şiddetli çatışmalara yol açacak yeni bir gerilimi tırmandırma adımı” dedi.Reznikov’un sözlerinin Kiev'in Batılı ülkelerden para ve silah desteği alarak ‘son Ukraynalıya kadar’ savaşmaya hazır olduğunu gösterdiğine vurgu yapan uzman, "Ukraynalı yetkililer muhtemelen kişisel güvenlikleri konusunda garantiler aldı. Ukrayna'da işler kötüye gittiğinde Kiev seçkinlerine ABD veya başka bir ülkede alternatif hava alanları sağlanacak. Yöneticiler ayrıldıktan sonra vekalet savaşının sonuçlarıyla uzun süredir acı çeken Ukrayna halkı uğraşmak zorunda kalacak. ABD ve NATO Ukrayna’nın yeniden inşası için para vermeyecek” diye konuştu.

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, rusya