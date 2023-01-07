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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230107/rus-askeri-uzman-vekalet-savasinin-sonuclarini-ukrayna-halki-odeyecek-1065483410.html
Rus askeri uzman: Vekalet savaşının sonuçlarını Ukrayna halkı ödeyecek
Rus askeri uzman: Vekalet savaşının sonuçlarını Ukrayna halkı ödeyecek
Rus askeri uzman Aleksandr Bartoş, NATO'nun yürüttüğü vekalet savaşının ağır bedelini Ukrayna halkının ödemek zorunda kalacağını söyledi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T12:23+0300
2023-01-07T12:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
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Rusya Askeri Bilimler Akademisi Üyesi ve Uluslararası Güvenlik Sorunları Bilgi Merkezi Direktörü Aleksandr Bartoş, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un ‘Rusya ile çatışmada yer alan Ukrayna askerleri NATO misyonunu yerine getiriyor’ şeklindeki sözlerinin Batı'nın Ukrayna'da yürüttüğü vekalet savaşının bir başka teyidi olduğunu belirtti.Sputnik’e konuşan Bartoş, ABD ve NATO’nun Ukraynalıların kanı karşılığında Kiev’e silah sağladığını belirterek “ABD, Fransa ve Almanya bir süre önce Kiev'e zırhlı araçlar tedarik etmeye karar verdi; bu, yalnızca daha şiddetli çatışmalara yol açacak yeni bir gerilimi tırmandırma adımı” dedi.Reznikov’un sözlerinin Kiev'in Batılı ülkelerden para ve silah desteği alarak ‘son Ukraynalıya kadar’ savaşmaya hazır olduğunu gösterdiğine vurgu yapan uzman, "Ukraynalı yetkililer muhtemelen kişisel güvenlikleri konusunda garantiler aldı. Ukrayna'da işler kötüye gittiğinde Kiev seçkinlerine ABD veya başka bir ülkede alternatif hava alanları sağlanacak. Yöneticiler ayrıldıktan sonra vekalet savaşının sonuçlarıyla uzun süredir acı çeken Ukrayna halkı uğraşmak zorunda kalacak. ABD ve NATO Ukrayna’nın yeniden inşası için para vermeyecek” diye konuştu.
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya

Rus askeri uzman: Vekalet savaşının sonuçlarını Ukrayna halkı ödeyecek

12:23 07.01.2023
© AFP 2022 / DIMITAR DILKOFFUkrayna harekatı
Ukrayna harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / DIMITAR DILKOFF
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Rus askeri uzman Aleksandr Bartoş, NATO'nun yürüttüğü vekalet savaşının ağır bedelini Ukrayna halkının ödemek zorunda kalacağını söyledi.
Rusya Askeri Bilimler Akademisi Üyesi ve Uluslararası Güvenlik Sorunları Bilgi Merkezi Direktörü Aleksandr Bartoş, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un ‘Rusya ile çatışmada yer alan Ukrayna askerleri NATO misyonunu yerine getiriyor’ şeklindeki sözlerinin Batı'nın Ukrayna'da yürüttüğü vekalet savaşının bir başka teyidi olduğunu belirtti.
Sputnik’e konuşan Bartoş, ABD ve NATO’nun Ukraynalıların kanı karşılığında Kiev’e silah sağladığını belirterek “ABD, Fransa ve Almanya bir süre önce Kiev'e zırhlı araçlar tedarik etmeye karar verdi; bu, yalnızca daha şiddetli çatışmalara yol açacak yeni bir gerilimi tırmandırma adımı” dedi.
Reznikov’un sözlerinin Kiev'in Batılı ülkelerden para ve silah desteği alarak ‘son Ukraynalıya kadar’ savaşmaya hazır olduğunu gösterdiğine vurgu yapan uzman, "Ukraynalı yetkililer muhtemelen kişisel güvenlikleri konusunda garantiler aldı. Ukrayna'da işler kötüye gittiğinde Kiev seçkinlerine ABD veya başka bir ülkede alternatif hava alanları sağlanacak. Yöneticiler ayrıldıktan sonra vekalet savaşının sonuçlarıyla uzun süredir acı çeken Ukrayna halkı uğraşmak zorunda kalacak. ABD ve NATO Ukrayna’nın yeniden inşası için para vermeyecek” diye konuştu.
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