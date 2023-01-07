https://sputniknews.com.tr/20230107/repubblica-abd-ukraynaya-samp-t-hava-savunma-sistemleri-gondermesi-icin-italyaya-baski-yapiyor-1065489573.html

Repubblica: ABD, Ukrayna'ya SAMP-T hava savunma sistemleri göndermesi için İtalya'ya baskı yapıyor

Repubblica: ABD, Ukrayna'ya SAMP-T hava savunma sistemleri göndermesi için İtalya'ya baskı yapıyor

La Repubblica gazetesinde yayınlanan makalede, ABD'nin Ukrayna'ya SAMP-T hava savunma sistemleri göndermesi için İtalya'ya baskı yaptığı belirtildi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T18:18+0300

2023-01-07T18:18+0300

2023-01-07T18:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna

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Makalede “ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İtalya Başbakanı Meloni'nin yardımcısı Francesco Talo ile yaptığı görüşmede, Roma'ya Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede hava savunma araçları sağlaması için baskı yaptı” ifadelerine yer verildi.ABD, Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya zırhlı araç göndereceklerini daha önce duyurduklarını, ancak İtalya'nın Kiev'e bir sonraki silah tedarikine ilişkin yeni kararnameyi henüz kabul etmediği vurgulandı.Makalede, “İtalya'nın elinde beş adet aktif SAMP-T hava savunma sistemi ve fırlatıcısı olmayan bir eğitim bataryası bulunuyor” denilerek, İtalyan askeri ekipmanlarının Kiev'e aktarılmasında bir yavaşlamanın gözlendiğine dikkat çekildi.

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