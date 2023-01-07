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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230107/repubblica-abd-ukraynaya-samp-t-hava-savunma-sistemleri-gondermesi-icin-italyaya-baski-yapiyor-1065489573.html
Repubblica: ABD, Ukrayna'ya SAMP-T hava savunma sistemleri göndermesi için İtalya'ya baskı yapıyor
Repubblica: ABD, Ukrayna'ya SAMP-T hava savunma sistemleri göndermesi için İtalya'ya baskı yapıyor
La Repubblica gazetesinde yayınlanan makalede, ABD'nin Ukrayna'ya SAMP-T hava savunma sistemleri göndermesi için İtalya'ya baskı yaptığı belirtildi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T18:18+0300
2023-01-07T18:18+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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Makalede “ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İtalya Başbakanı Meloni'nin yardımcısı Francesco Talo ile yaptığı görüşmede, Roma'ya Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede hava savunma araçları sağlaması için baskı yaptı” ifadelerine yer verildi.ABD, Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya zırhlı araç göndereceklerini daha önce duyurduklarını, ancak İtalya'nın Kiev'e bir sonraki silah tedarikine ilişkin yeni kararnameyi henüz kabul etmediği vurgulandı.Makalede, “İtalya'nın elinde beş adet aktif SAMP-T hava savunma sistemi ve fırlatıcısı olmayan bir eğitim bataryası bulunuyor” denilerek, İtalyan askeri ekipmanlarının Kiev'e aktarılmasında bir yavaşlamanın gözlendiğine dikkat çekildi.
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ukrayna

Repubblica: ABD, Ukrayna'ya SAMP-T hava savunma sistemleri göndermesi için İtalya'ya baskı yapıyor

18:18 07.01.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinUkrayna krizi - Rusya - operasyon
Ukrayna krizi - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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La Repubblica gazetesinde yayınlanan makalede, ABD'nin Ukrayna'ya SAMP-T hava savunma sistemleri göndermesi için İtalya'ya baskı yaptığı belirtildi.
Makalede “ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İtalya Başbakanı Meloni'nin yardımcısı Francesco Talo ile yaptığı görüşmede, Roma'ya Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede hava savunma araçları sağlaması için baskı yaptı” ifadelerine yer verildi.
ABD, Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya zırhlı araç göndereceklerini daha önce duyurduklarını, ancak İtalya'nın Kiev'e bir sonraki silah tedarikine ilişkin yeni kararnameyi henüz kabul etmediği vurgulandı.
Makalede, “İtalya'nın elinde beş adet aktif SAMP-T hava savunma sistemi ve fırlatıcısı olmayan bir eğitim bataryası bulunuyor” denilerek, İtalyan askeri ekipmanlarının Kiev'e aktarılmasında bir yavaşlamanın gözlendiğine dikkat çekildi.
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