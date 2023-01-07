https://sputniknews.com.tr/20230107/puskov-macronun-ukraynaya-zirhli-arac-tedariki-karari-nato-ile-rusyayi-karsi-karsiya-getirebilir-1065489321.html

Puşkov: Macron’un Ukrayna'ya zırhlı araç tedariki kararı NATO ile Rusya’yı karşı karşıya getirebilir

Puşkov: Macron’un Ukrayna'ya zırhlı araç tedariki kararı NATO ile Rusya’yı karşı karşıya getirebilir

Rus senatör Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna'ya AMX-10 zırhlı araçları tedarik etme kararının NATO'yu Rusya ile karşı karşıya getirebileceğini... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T17:54+0300

2023-01-07T17:54+0300

2023-01-07T17:54+0300

ukrayna krizi

rusya

emmanuel macron

zırhlı araç

ukrayna

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AMX-10 RC zırhlı araçlarını Ukrayna'ya tedarik etme kararının Rusya ile NATO arasında bir çatışmaya yol açabileceğini ifade etti.Puşkov, “Paris'in Ukrayna'ya zırhlı araç gönderme kararı kendi başına savaşın gidişatını değiştirmez. Bununla birlikte, NATO'yu Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya çekebilecek Ukrayna'ya diğer saldırı silahlarının temini için bir prolog olabilir” ifadelerini kullandı.Puşkov ayrıca, Macron'un kararının Avrupa siyasi elitinin ruh hali ve Rusya'ya karşı öfkelerinin derecesini de gösterdiğini kaydetti.

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rusya, emmanuel macron, zırhlı araç, ukrayna