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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230107/puskov-macronun-ukraynaya-zirhli-arac-tedariki-karari-nato-ile-rusyayi-karsi-karsiya-getirebilir-1065489321.html
Puşkov: Macron’un Ukrayna'ya zırhlı araç tedariki kararı NATO ile Rusya’yı karşı karşıya getirebilir
Puşkov: Macron’un Ukrayna'ya zırhlı araç tedariki kararı NATO ile Rusya’yı karşı karşıya getirebilir
Rus senatör Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna'ya AMX-10 zırhlı araçları tedarik etme kararının NATO'yu Rusya ile karşı karşıya getirebileceğini... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T17:54+0300
2023-01-07T17:54+0300
ukrayna krizi
rusya
emmanuel macron
zırhlı araç
ukrayna
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AMX-10 RC zırhlı araçlarını Ukrayna'ya tedarik etme kararının Rusya ile NATO arasında bir çatışmaya yol açabileceğini ifade etti.Puşkov, “Paris'in Ukrayna'ya zırhlı araç gönderme kararı kendi başına savaşın gidişatını değiştirmez. Bununla birlikte, NATO'yu Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya çekebilecek Ukrayna'ya diğer saldırı silahlarının temini için bir prolog olabilir” ifadelerini kullandı.Puşkov ayrıca, Macron'un kararının Avrupa siyasi elitinin ruh hali ve Rusya'ya karşı öfkelerinin derecesini de gösterdiğini kaydetti.
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rusya, emmanuel macron, zırhlı araç, ukrayna
rusya, emmanuel macron, zırhlı araç, ukrayna

Puşkov: Macron’un Ukrayna'ya zırhlı araç tedariki kararı NATO ile Rusya’yı karşı karşıya getirebilir

17:54 07.01.2023
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINVladimir Zelenskiy- Emmanuel Macron
Vladimir Zelenskiy- Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Rus senatör Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna'ya AMX-10 zırhlı araçları tedarik etme kararının NATO'yu Rusya ile karşı karşıya getirebileceğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AMX-10 RC zırhlı araçlarını Ukrayna'ya tedarik etme kararının Rusya ile NATO arasında bir çatışmaya yol açabileceğini ifade etti.
Puşkov, “Paris'in Ukrayna'ya zırhlı araç gönderme kararı kendi başına savaşın gidişatını değiştirmez. Bununla birlikte, NATO'yu Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya çekebilecek Ukrayna'ya diğer saldırı silahlarının temini için bir prolog olabilir” ifadelerini kullandı.
Puşkov ayrıca, Macron'un kararının Avrupa siyasi elitinin ruh hali ve Rusya'ya karşı öfkelerinin derecesini de gösterdiğini kaydetti.
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