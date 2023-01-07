https://sputniknews.com.tr/20230107/midilli-adasinda-5-buyuklugunde-deprem-balikesir-ve-canakkaleden-de-hissedildi-1065480919.html

Ege Denizi sallanıyor: Büyüklüğü 4-5 arasındaki depremler çevre illerden hissedildi

Ege Denizi sallanıyor: Büyüklüğü 4-5 arasındaki depremler çevre illerden hissedildi

Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hissedildi. Aynı bölgede, 4 büyüklüğünde bir deprem... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T09:33+0300

2023-01-07T09:33+0300

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türkiye

yunanistan

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midilli

deprem

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi.AFAD verilerine göre saat 05.54'te aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ayvacık'ta meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Çanakkale Valiliği'nden açıklamaÇanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.AFAD: 09.39'da bir deprem daha olduAFAD, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Midilli Adası'nda saat 9.39'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi.

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