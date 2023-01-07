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Ege Denizi sallanıyor: Büyüklüğü 4-5 arasındaki depremler çevre illerden hissedildi
Ege Denizi sallanıyor: Büyüklüğü 4-5 arasındaki depremler çevre illerden hissedildi
Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hissedildi. Aynı bölgede, 4 büyüklüğünde bir deprem... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T09:33+0300
2023-01-07T09:49+0300
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türkiye
midilli
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi.AFAD verilerine göre saat 05.54'te aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ayvacık'ta meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Çanakkale Valiliği'nden açıklamaÇanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.AFAD: 09.39'da bir deprem daha olduAFAD, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Midilli Adası'nda saat 9.39'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi.
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Ege Denizi sallanıyor: Büyüklüğü 4-5 arasındaki depremler çevre illerden hissedildi

09:33 07.01.2023 (güncellendi: 09:49 07.01.2023)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AA
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Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hissedildi. Aynı bölgede, 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi.
AFAD verilerine göre saat 05.54'te aynı bölgede 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ayvacık'ta meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Çanakkale Valiliği'nden açıklama

Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

AFAD: 09.39'da bir deprem daha oldu

AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Midilli Adası'nda saat 9.39'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi.
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