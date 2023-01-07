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Metropoll anketi: Her 10 kişiden 6'sı Erdoğan’ın Esad’la görüşmesini istiyor
Metropoll anketi: Her 10 kişiden 6'sı Erdoğan’ın Esad’la görüşmesini istiyor
Metropoll Araştırma Şirketi'nin düzenlediği ankette, “Erdoğan sizce Esad’la görüşmeli mi?” sorusuna verilen cevaplara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T00:35+0300
2023-01-07T00:36+0300
politika
türkiye
suriye
recep tayyip erdoğan
beşar esad
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Metropoll Araştırma Şirketi, 13-18 Aralık’ta “Erdoğan sizce Esad’la görüşmeli mi?” sorusuna ilişkin bir anket düzenledi. Şirketin yöneticisi Özer Sencar, anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.Sencar'ın paylaşımındaki anket sonuçları şu şekilde:Evet: Yüzde 59Hayır: Yüzde 28.9Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12.1
https://sputniknews.com.tr/20230105/cumhurbaskani-erdogan-belki-secim-tarihini-one-cekecegiz-1065419011.html
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türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, beşar esad
türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, beşar esad

Metropoll anketi: Her 10 kişiden 6'sı Erdoğan’ın Esad’la görüşmesini istiyor

00:35 07.01.2023 (güncellendi: 00:36 07.01.2023)
© REUTERS / Omar SanadikiSuriye - Şam - Bayrak
Suriye - Şam - Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© REUTERS / Omar Sanadiki
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Metropoll Araştırma Şirketi'nin düzenlediği ankette, “Erdoğan sizce Esad’la görüşmeli mi?” sorusuna verilen cevaplara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmesini isteyenlerin oranı yüzde 59 oldu.
Metropoll Araştırma Şirketi, 13-18 Aralık’ta “Erdoğan sizce Esad’la görüşmeli mi?” sorusuna ilişkin bir anket düzenledi. Şirketin yöneticisi Özer Sencar, anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sencar'ın paylaşımındaki anket sonuçları şu şekilde:
Evet: Yüzde 59
Hayır: Yüzde 28.9
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12.1
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Türkiye-Suriye liderleri olarak görüşeceğiz
5 Ocak, 14:22
Türkiye
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