https://sputniknews.com.tr/20230107/markette-kadinlarin-etek-alti-fotograflarini-ceken-sapik-komiser-cikti-1065481663.html
Markette kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık komiser çıktı
Markette kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık komiser çıktı
İstanbul Kağıthane'deki BİM zincir marketleri şubesinde bir sapığın kadınların etek altından görüntülerini çektiği anlar güvenlik kamerasına yakalandı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T10:36+0300
2023-01-07T10:36+0300
2023-01-07T10:37+0300
türkiye
istanbul
kağıthane
bim
market
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İstanbul Kağıthane’de bulunan BİM markette çekildiği ileri sürülen görüntülerde, kadınların etek altını fotoğraflayan bir erkek güvenlik kameralarına yakalandı.Polise haber verilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen sapık gözaltına alındı. Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre BİM sapığının, Serdar E. olduğu ve komiser olarak görev yaptığı belirlendi.Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler sonrası gözaltına alınan sapık komiserin telefonundaki arşivinden birçok kadına ait görüntüler çıktığı ileri sürüldü.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Serdar E.’nin BİM markette raflardan ürün alan bir kadının eteğinin altına telefonunu sokarak görüntü çektiği görülüyor.
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istanbul, kağıthane, bim, market
istanbul, kağıthane, bim, market
Markette kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık komiser çıktı
10:36 07.01.2023 (güncellendi: 10:37 07.01.2023) Abone ol
İstanbul Kağıthane'deki BİM zincir marketleri şubesinde bir sapığın kadınların etek altından görüntülerini çektiği anlar güvenlik kamerasına yakalandı.
İstanbul Kağıthane’de bulunan BİM markette çekildiği ileri sürülen görüntülerde, kadınların etek altını fotoğraflayan bir erkek güvenlik kameralarına yakalandı.
Polise haber verilmesi üzerine görüntülerden kimliği tespit edilen sapık gözaltına alındı. Cumhuriyet gazetesinin aktardığına
göre BİM sapığının, Serdar E. olduğu ve komiser olarak görev yaptığı belirlendi.
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler sonrası gözaltına alınan sapık komiserin telefonundaki arşivinden birçok kadına ait görüntüler çıktığı ileri sürüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Serdar E.’nin BİM markette raflardan ürün alan bir kadının eteğinin altına telefonunu sokarak görüntü çektiği görülüyor.