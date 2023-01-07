https://sputniknews.com.tr/20230107/lugansk-halk-cumhuriyetinde-gaz-hattinda-patlama-11-bin-abone-gazdan-yoksun-kaldi-1065492401.html

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gaz hattında patlama: 11 bin abone gazdan yoksun kaldı

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gaz hattında patlama: 11 bin abone gazdan yoksun kaldı

Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lutugino kentinde ana gaz boru hattında patlama meydana geldiği, yaklaşık 11 bin abonenin gazdan yoksun kaldığı bildirildi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T21:09+0300

2023-01-07T21:09+0300

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

lugansk

dünya

doğalgaz

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Lugansk yerel doğalgaz dağıtım idaresi Luganskgaz'dan yapılan açıklamada, Lutugino kentinde ana gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu yaklaşık 11 bin abonenin gazdan yoksun kaldığı belirtildi.Açıklamada, “7 Ocak akşamı Lutugino kentinde ana gaz boru hattında patlama meydana geldi ve ardından yangın başladı. Şu anda Luganskgaz uzmanları, işletme yönetimi başkanlığında olay yerinde bulunuyor, yangını söndürmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Şu anda Lutugino bölgesinde yaklaşık 11 bin abone geçici olarak gazdan yoksun kalmış durumda” ifadelerine yer verildi.Gaz tedarikinin ne zaman tekrar başlayacağı konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı.

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, doğalgaz