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Kolombiya'da bir uçağın iniş takımlarından 2 ceset çıktı
Kolombiya'da bir uçağın iniş takımlarından 2 ceset çıktı
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bir uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
kolombiya
ceset
uçak
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bakım çalışmaları yapıldığı sırada Avianca havayolu şirketine ait bir uçağın iniş takımlarında iki ceset bulundu.Avianca Havayolu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Havayolu personeli dün Bogota'daki El Dorado havaalanına vardığında, uçağın iniş takımında iki kişinin cesedini buldu. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.Cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyorBaşsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise, uçakta bulunan 15 ile 20 yaşları arasındaki Afrika kökenli cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için operasyonun sürdüğü ve uçağa en son 27 Aralık'ta bakım yapıldığı bilgisi verildi.Açıklamada ayrıca cesetlerin dondurulduğu ve bir cesette yanıklar olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20210420/nijerya-hollanda-seferi-yapan-ucagin-inis-takiminda-bir-kisinin-cesedi-bulundu-1044320270.html
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kolombiya, ceset, uçak, bogota
kolombiya, ceset, uçak, bogota

Kolombiya'da bir uçağın iniş takımlarından 2 ceset çıktı

22:43 07.01.2023 (güncellendi: 22:44 07.01.2023)
© İHAKolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bir uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bir uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© İHA
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bir uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bakım çalışmaları yapıldığı sırada Avianca havayolu şirketine ait bir uçağın iniş takımlarında iki ceset bulundu.
Avianca Havayolu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Havayolu personeli dün Bogota'daki El Dorado havaalanına vardığında, uçağın iniş takımında iki kişinin cesedini buldu. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise, uçakta bulunan 15 ile 20 yaşları arasındaki Afrika kökenli cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için operasyonun sürdüğü ve uçağa en son 27 Aralık'ta bakım yapıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada ayrıca cesetlerin dondurulduğu ve bir cesette yanıklar olduğu belirtildi.
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