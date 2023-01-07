https://sputniknews.com.tr/20230107/kolombiyada-bir-ucagin-inis-takimlarindan-2-ceset-cikti-1065494837.html

Kolombiya'da bir uçağın iniş takımlarından 2 ceset çıktı

Kolombiya'da bir uçağın iniş takımlarından 2 ceset çıktı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bir uçağın iniş takımlarında 2 ceset bulundu. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T22:43+0300

2023-01-07T22:43+0300

2023-01-07T22:44+0300

dünya

kolombiya

ceset

uçak

bogota

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065494692_54:0:898:475_1920x0_80_0_0_de5f9ef63b69c4ff52ce5e5da822e526.jpg

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda bakım çalışmaları yapıldığı sırada Avianca havayolu şirketine ait bir uçağın iniş takımlarında iki ceset bulundu.Avianca Havayolu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Havayolu personeli dün Bogota'daki El Dorado havaalanına vardığında, uçağın iniş takımında iki kişinin cesedini buldu. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.Cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyorBaşsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise, uçakta bulunan 15 ile 20 yaşları arasındaki Afrika kökenli cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için operasyonun sürdüğü ve uçağa en son 27 Aralık'ta bakım yapıldığı bilgisi verildi.Açıklamada ayrıca cesetlerin dondurulduğu ve bir cesette yanıklar olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20210420/nijerya-hollanda-seferi-yapan-ucagin-inis-takiminda-bir-kisinin-cesedi-bulundu-1044320270.html

kolombiya

bogota

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolombiya, ceset, uçak, bogota