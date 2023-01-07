https://sputniknews.com.tr/20230107/kirsehirde-cok-sayida-arac-birbirine-girdi-2-kisi-hayatini-kaybetti-7-kisi-yaralandi-1065482855.html
Kırşehir'de çok sayıda araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
Kırşehir'de çok sayıda araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Aralarında polis aracının da bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T11:47+0300
2023-01-07T11:47+0300
2023-01-07T12:30+0300
türkiye
kırşehir
trafik kazası
zincirleme kaza
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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale - Kırşehir karayolu Akpınar ilçe girişinde aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ederken kaza yerine Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecan da gelerek incelemelerde bulundu.
türkiye
kırşehir
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kırşehir, trafik kazası, zincirleme kaza
kırşehir, trafik kazası, zincirleme kaza
Kırşehir'de çok sayıda araç birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
11:47 07.01.2023 (güncellendi: 12:30 07.01.2023) Abone ol
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. Aralarında polis aracının da bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale - Kırşehir karayolu Akpınar ilçe girişinde aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazanın ardından çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ederken kaza yerine Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecan da gelerek incelemelerde bulundu.