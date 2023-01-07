Kılıçdaroğlu: Aykırı düşünceler üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutacağız

Dünyanın sayılı üniversitelerinden biriydi, ne oldu bu Boğaziçi Üniversitesi'ne? Profesörlük yapamayacak birini o üniversiteye rektör olarak atarsanız mahvedersiniz. Biz söz veriyoruz ki aykırı düşünceler üretebiliyorsa onun el üstünde tutacağız ve tutulması da gerekir. Aykırı düşüncelerden siyasilerin korkmaması gerekir. Dünyanın sayılı üniversitelerinden biriydi, ne oldu bu Boğaziçi Üniversitesi'ne? Profesörlük yapamayacak birini o üniversiteye rektör olarak atarsanız mahvedersiniz. Biz söz veriyoruz ki aykırı düşünceler üretebiliyorsa onun el üstünde tutacağız ve tutulması da gerekir. Aykırı düşüncelerden siyasilerin korkmaması gerekir.

Benim gibi düşünmeyen insanları üniversitelerde tutmam anlayışı var. Benim istediğim rektör olacak' deniliyor. Her üniversitenin bir tarihi, bir kültürü var. Hangi düşüncede olursa olsun, aykırı düşünceler üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutacağız. Benim gibi düşünmeyen insanları üniversitelerde tutmam anlayışı var. Benim istediğim rektör olacak' deniliyor. Her üniversitenin bir tarihi, bir kültürü var. Hangi düşüncede olursa olsun, aykırı düşünceler üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutacağız.

Yazılım sektöründe Hindistan neden bu kadar iyi demiştik. Heyet gönderdik. Mukayese yeteneği kazanıyor çünkü onlar. Bizse ezberci eğitim yapıyoruz. Üniversitelerin kendi kültürü olması lazım. O kültür üniversiteleri, üniversite yapar. Yazılım sektöründe Hindistan neden bu kadar iyi demiştik. Heyet gönderdik. Mukayese yeteneği kazanıyor çünkü onlar. Bizse ezberci eğitim yapıyoruz. Üniversitelerin kendi kültürü olması lazım. O kültür üniversiteleri, üniversite yapar.

İBB Başkanı'nı nasıl görevden alabiliriz diye düşünüyoruz. Siz iktidar sahiplerinin bilim insanları ve felsefeciler ile bir araya gelip konuşması lazım. Her şeyi bilen adam yoktur dünyada. 2021. yüzyılda 'ben her şeyi bilirim' diye bir kavram yoktur artık. İBB Başkanı'nı nasıl görevden alabiliriz diye düşünüyoruz. Siz iktidar sahiplerinin bilim insanları ve felsefeciler ile bir araya gelip konuşması lazım. Her şeyi bilen adam yoktur dünyada. 2021. yüzyılda 'ben her şeyi bilirim' diye bir kavram yoktur artık.

İstanbul'un bilime ihtiyacı var. Bütün bunların hepsi bu merkezde yapılınca biz de mutlu olacağız. İstanbul'un bilime ihtiyacı var. Bütün bunların hepsi bu merkezde yapılınca biz de mutlu olacağız.