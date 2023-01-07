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Kılıçdaroğlu: Aykırı düşünceler üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutacağız
Kılıçdaroğlu: Aykırı düşünceler üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutacağız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dijital Emek, Emek 4.0 Çalıştayı'nda konuşuyor. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T10:52+0300
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politika
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu'nun cümlelerinin satırbaşları şu şekilde:
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Aykırı düşünceler üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutacağız

10:52 07.01.2023
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dijital Emek, Emek 4.0 Çalıştayı'nda konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun cümlelerinin satırbaşları şu şekilde:
Dünyanın sayılı üniversitelerinden biriydi, ne oldu bu Boğaziçi Üniversitesi'ne? Profesörlük yapamayacak birini o üniversiteye rektör olarak atarsanız mahvedersiniz. Biz söz veriyoruz ki aykırı düşünceler üretebiliyorsa onun el üstünde tutacağız ve tutulması da gerekir. Aykırı düşüncelerden siyasilerin korkmaması gerekir.
Benim gibi düşünmeyen insanları üniversitelerde tutmam anlayışı var. Benim istediğim rektör olacak' deniliyor. Her üniversitenin bir tarihi, bir kültürü var. Hangi düşüncede olursa olsun, aykırı düşünceler üretebiliyorsa o kişiyi el üstünde tutacağız.
Yazılım sektöründe Hindistan neden bu kadar iyi demiştik. Heyet gönderdik. Mukayese yeteneği kazanıyor çünkü onlar. Bizse ezberci eğitim yapıyoruz. Üniversitelerin kendi kültürü olması lazım. O kültür üniversiteleri, üniversite yapar.
İBB Başkanı'nı nasıl görevden alabiliriz diye düşünüyoruz. Siz iktidar sahiplerinin bilim insanları ve felsefeciler ile bir araya gelip konuşması lazım. Her şeyi bilen adam yoktur dünyada. 2021. yüzyılda 'ben her şeyi bilirim' diye bir kavram yoktur artık.
İstanbul'un bilime ihtiyacı var. Bütün bunların hepsi bu merkezde yapılınca biz de mutlu olacağız.
Üniversitelerde düşünceye sınır getiremezsiniz. “Benim istediğim rektör olacak” diyemezsiniz.
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