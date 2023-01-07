İYİ Parti lideri Akşener: Birinci parti çıkacağız, ben de başbakan olacağım

"İYİ Parti açısından bakıldığında tarih tekerrür ediyor. 1998'de Sayın Erdoğan, okuduğu bir şiir sebebiyle mahkemeye çıktı ve o mahkemede aynı şekilde mahkum oldu, görevden gitti ve 3-4 ay civarında hapis yattı. O hapse giderken o Saraçhane'deki bir büyük kalabalık vardı bende oradaydım. Malum, bizim geldiğimiz yer haksızlığın karşısında durmaktı. Haksızlık yapan ne kadar zorba, ne kadar zalim, ne kadar güç sahibi olursa olsun onun karşısında dikilmektir. Çünkü biz, milli mücadelenin içinde yer almış kadın ve erkeklerin iradesinin şekillendiği, tecelli ettiği insanlarız. Doğduğumuz günden ve kendimizi bildiğimiz günden itibaren tercihlerimiz bu yönde oldu. Sayın İmamoğlu'nun davasının görüldüğü gün yine oradaydım. 12 Eylül'de pek çok insan işkence, eziyet gördü ama o zaman bile yargıçlar cübbelerine düğme dikmemişlerdi. Bugün yargı o günden daha vesayet altında. Daha fazla emir komuta zincirinin içinde."