İYİ Parti lideri Akşener: Birinci parti çıkacağız, ben de başbakan olacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "'Başbakan Meral, Akşener' diyorsunuz ya. Birinci parti çıkacağız ben de Başbakan olacağım.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Menteşe Spor Salonu'nda düzenlediği Muğla İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti'nin 2017'de kurulduğunu hatırlatan Akşener, "Tek tek omuz omuza her biriniz kendi cebinizden harcayarak şehir şehir gezdiniz. Muğla'da yaptığımız mitingi hatırlıyorum. Orada olanlar sizlerdiniz. Burayı şereflendiren arkadaşlarım dahil olmak üzere her birimiz öyle çalıştık ki sadece ben 43 il gezmişim" diye konuştu.Milletin refahını, insanların geleceğini gençlerin umudunu düşündüklerini ve bu nedenle de milliyetçi olduklarını anlatan Akşener, 2017'de kurulan İYİ Parti'nin başarısı için şehir şehir gezdiklerini söyledi.Akşener, İYİ Parti'nin her zaman ezilenin, haklının, hakkın yanında, haksızlığın, zulmün, zalimliğin karşısında duran bireylerin kurduğu bir siyasi parti olduğunu savundu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza almasında da değinen Akşener, şunları kaydetti:Türkiye'yi ve milleti canları pahasına karşılıksız sevdiklerini belirten Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

