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Hollanda, Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi isteyecek
Hollanda, Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi isteyecek
Hollanda hükümeti, Çin'den gelen yolculara negatif Kovid-19 testi sunma zorunluluğu getirme kararı aldı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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kovid-19
avrupa birliği
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Hollanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sağlık ve kriz yönetimi yetkililerinin 4 Ocak’ta "ortak tutum izlenmesi" üzerinde anlaşmaları ve Kovid-19 testinin "güçlü şekilde teşvik edilmesi" kararına göre alındığı belirtildi.Açıklamada, 10 Ocak’tan itibaren Çin'den gelen yolculara negatif sonuçlu Kovid-19 testi sunma zorunluluğu getirildiği ifade edildi.Ayrıca bugünden itibaren Çin’e gidiş ve geliş uçuşlarında maske takılmasının “acil tavsiye” olarak belirlendiği kaydedildi.Çin'den gelen uçakların tuvaletlerindeki atık suyun yeni virüs mutasyonlarına yönelik incelenmesi olasılığının da araştırıldığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/cinden-koronavirus-testi-isteyen-ulkelere-misilleme-tehdidi-karsilik-verecegiz-1065360405.html
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hollanda, çin, kovid-19, avrupa birliği
hollanda, çin, kovid-19, avrupa birliği

Hollanda, Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi isteyecek

03:21 07.01.2023
© Sputnik / Мигель КанделаÇin - koronavirüs
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© Sputnik / Мигель Кандела
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Hollanda hükümeti, Çin'den gelen yolculara negatif Kovid-19 testi sunma zorunluluğu getirme kararı aldı.
Hollanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sağlık ve kriz yönetimi yetkililerinin 4 Ocak’ta "ortak tutum izlenmesi" üzerinde anlaşmaları ve Kovid-19 testinin "güçlü şekilde teşvik edilmesi" kararına göre alındığı belirtildi.
Açıklamada, 10 Ocak’tan itibaren Çin'den gelen yolculara negatif sonuçlu Kovid-19 testi sunma zorunluluğu getirildiği ifade edildi.
Ayrıca bugünden itibaren Çin’e gidiş ve geliş uçuşlarında maske takılmasının “acil tavsiye” olarak belirlendiği kaydedildi.
Çin'den gelen uçakların tuvaletlerindeki atık suyun yeni virüs mutasyonlarına yönelik incelenmesi olasılığının da araştırıldığı aktarıldı.
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