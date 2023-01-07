https://sputniknews.com.tr/20230107/hollanda-cinden-gelen-yolculardan-kovid-19-testi-isteyecek-1065478588.html
Hollanda, Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi isteyecek
Hollanda, Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi isteyecek
Hollanda hükümeti, Çin'den gelen yolculara negatif Kovid-19 testi sunma zorunluluğu getirme kararı aldı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T03:21+0300
2023-01-07T03:21+0300
2023-01-07T03:21+0300
koronavirüs
hollanda
çin
kovid-19
avrupa birliği
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Hollanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sağlık ve kriz yönetimi yetkililerinin 4 Ocak’ta "ortak tutum izlenmesi" üzerinde anlaşmaları ve Kovid-19 testinin "güçlü şekilde teşvik edilmesi" kararına göre alındığı belirtildi.Açıklamada, 10 Ocak’tan itibaren Çin'den gelen yolculara negatif sonuçlu Kovid-19 testi sunma zorunluluğu getirildiği ifade edildi.Ayrıca bugünden itibaren Çin’e gidiş ve geliş uçuşlarında maske takılmasının “acil tavsiye” olarak belirlendiği kaydedildi.Çin'den gelen uçakların tuvaletlerindeki atık suyun yeni virüs mutasyonlarına yönelik incelenmesi olasılığının da araştırıldığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/cinden-koronavirus-testi-isteyen-ulkelere-misilleme-tehdidi-karsilik-verecegiz-1065360405.html
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hollanda, çin, kovid-19, avrupa birliği
hollanda, çin, kovid-19, avrupa birliği
Hollanda, Çin'den gelen yolculardan Kovid-19 testi isteyecek
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Hollanda hükümeti, Çin'den gelen yolculara negatif Kovid-19 testi sunma zorunluluğu getirme kararı aldı.
Hollanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sağlık ve kriz yönetimi yetkililerinin 4 Ocak’ta "ortak tutum izlenmesi" üzerinde anlaşmaları ve Kovid-19 testinin "güçlü şekilde teşvik edilmesi" kararına göre alındığı belirtildi.
Açıklamada, 10 Ocak’tan itibaren Çin'den gelen yolculara negatif sonuçlu Kovid-19 testi sunma zorunluluğu getirildiği ifade edildi.
Ayrıca bugünden itibaren Çin’e gidiş ve geliş uçuşlarında maske takılmasının “acil tavsiye” olarak belirlendiği kaydedildi.
Çin'den gelen uçakların tuvaletlerindeki atık suyun yeni virüs mutasyonlarına yönelik incelenmesi olasılığının da araştırıldığı aktarıldı.