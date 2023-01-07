https://sputniknews.com.tr/20230107/hdp-es-genel-baskani-buldan-en-kisa-zamanda-kendi-cumhurbaskani-adayimizi-aciklayacagiz-1065487800.html

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: En kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: En kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T16:38+0300

2023-01-07T16:38+0300

2023-01-07T16:38+0300

politika

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

pervin buldan

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Kars'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ne katılan Buldan, seçimler yaklaşırken halk buluşmalarını, kongreleri ve seçim çalışmalarını yaptıklarını belirtti.Kongrelerin halkla bir araya gelmenin vesilesi olduğunu vurgulayan Buldan, herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesinin gündemde olduğuna dikkati çekti.Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı ile herhangi bir ortaklıklarının olmadığını, yalnızca ilkesel yaklaşımları olduğunu dile getiren Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek." diye konuştu.Buldan, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20220216/konda-genel-muduru-bekir-agirdir-hdp-kendi-adayini-cikarirsa-cumhurbaskanligi-secimi-2-tura-kalir-1053912886.html

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), pervin buldan, cumhurbaşkanlığı seçimi