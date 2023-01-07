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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: En kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: En kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T16:38+0300
2023-01-07T16:38+0300
politika
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
pervin buldan
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Kars'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ne katılan Buldan, seçimler yaklaşırken halk buluşmalarını, kongreleri ve seçim çalışmalarını yaptıklarını belirtti.Kongrelerin halkla bir araya gelmenin vesilesi olduğunu vurgulayan Buldan, herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesinin gündemde olduğuna dikkati çekti.Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı ile herhangi bir ortaklıklarının olmadığını, yalnızca ilkesel yaklaşımları olduğunu dile getiren Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek." diye konuştu.Buldan, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20220216/konda-genel-muduru-bekir-agirdir-hdp-kendi-adayini-cikarirsa-cumhurbaskanligi-secimi-2-tura-kalir-1053912886.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), pervin buldan, cumhurbaşkanlığı seçimi
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), pervin buldan, cumhurbaşkanlığı seçimi

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: En kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız

16:38 07.01.2023
© AAHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AA
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek." dedi.
Kars'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ne katılan Buldan, seçimler yaklaşırken halk buluşmalarını, kongreleri ve seçim çalışmalarını yaptıklarını belirtti.
Kongrelerin halkla bir araya gelmenin vesilesi olduğunu vurgulayan Buldan, herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesinin gündemde olduğuna dikkati çekti.
Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı ile herhangi bir ortaklıklarının olmadığını, yalnızca ilkesel yaklaşımları olduğunu dile getiren Buldan, "Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek." diye konuştu.
Buldan, şöyle devam etti:
"Bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir. Türkiye'nin tüm demokrasi güçleriyle birlikte, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte, kadınların ve gençlerin onayıyla ve bu ülkede bütün kesimlerin önerilerini alarak kendi adayımızı en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP'yi A ya da B partisine bağlamasın. HDP, Türkiye'de bir iradedir, büyük bir güçtür ve seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir."
Bekir Ağırdır - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
POLİTİKA
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP kendi adayını çıkarırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalır
16 Şubat 2022, 17:17
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