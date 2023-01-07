https://sputniknews.com.tr/20230107/goc-idaresi-5-gunde-1028-yasadisi-gocmen-sinirdisi-edildi-1065492280.html

Göç İdaresi: 5 günde 1028 yasadışı göçmen sınırdışı edildi

Göç İdaresi: 5 günde 1028 yasadışı göçmen sınırdışı edildi

Türkiye genelinde 1-5 Ocak tarihlerinde 1983 yasadışı göçmenin yakalandığı, 1028 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

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yasadışı göçmenler

türkiye

içişleri bakanlığı

göç

içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 1-5 Ocak'ta 578'i Afganistan, 41'i Pakistan, 1364'ü diğer uyruklardan olmak üzere 1983 yasadışı göçmen yakalandı.Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 477'si Afganistan, 11'i Pakistan, 540'ı diğer uyruklardan olmak üzere 1028 göçmen sınır dışı edildi.Aynı dönemde 1889 yasadışı göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 5 bin 411'i Afganistan, 3 bin 866'sı Pakistan ve 11 bin 220'si diğer uyruklardan olmak üzere 20 bin 497 yasadışı göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti.

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yasadışı göçmenler, içişleri bakanlığı, göç, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü