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Fitch'ten Avrupa'nın 3 büyük ekonomisi için uyarı
Fitch'ten Avrupa'nın 3 büyük ekonomisi için uyarı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya, İngiltere ve İtalya dahil olmak üzere büyük Avrupa ekonomilerinde 2023 yılında reel Gayri... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T02:55+0300
2023-01-07T02:57+0300
ekonomi
fitch
fitch ratings
avrupa
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa’da bu yıl içerisinde ciddi ekonomik zorlukların görüleceği tahmininde bulundu.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bu yıl küresel ölçekte zayıf ekonomik büyümenin ve yüksek enflasyonun finans sektörü dışındaki şirketleri olumsuz yönde etkileyen başlıca unsurlar arasında olduğu belirtildi.Açıklamada, kredi derecelendirme şirketi tarafından Kuzey Amerika, Avrupa Ortadoğu ve Afrika (EMEA), Asya Pasifik ve Latin Amerika bölgelerinde değerlendirilen şirketlerin bu yıl itibarıyla yüzde 48’inin görünümünün kötüleştiği, geçen yıl bu oranın sadece yüzde 1 seviyesinde olduğu bildirildi.Avrupa’da bu yıl içerisinde ciddi ekonomik zorlukların öngörüldüğü belirtilen açıklamada, 2023 yılında Almanya, İngiltere ve İtalya’nın da dahil olduğu Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinde reel GSYH daralması beklendiği bildirildi.Fitch açıklamasında, “(Avrupa’da) Salgın sonrası toparlanma yavaşlıyor. Yüksek enflasyonla birlikte zayıflayan talebin, bir dizi sektörde kredi profillerini olumsuz etkilemesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.Açıklamada, küresel ekonomide zayıf büyüme beklentisine rağmen geçen yıl alınan not kararları nedeniyle küresel bazda şirketler için olası not hareketlerinde bu yıl halen yeterli alan olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220523/fitch-ratings-sekerbankin-notunu-yukseltti-1056605414.html
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fitch, fitch ratings, avrupa
fitch, fitch ratings, avrupa

Fitch'ten Avrupa'nın 3 büyük ekonomisi için uyarı

02:55 07.01.2023 (güncellendi: 02:57 07.01.2023)
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya, İngiltere ve İtalya dahil olmak üzere büyük Avrupa ekonomilerinde 2023 yılında reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) düşüşü beklendiğini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa’da bu yıl içerisinde ciddi ekonomik zorlukların görüleceği tahmininde bulundu.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bu yıl küresel ölçekte zayıf ekonomik büyümenin ve yüksek enflasyonun finans sektörü dışındaki şirketleri olumsuz yönde etkileyen başlıca unsurlar arasında olduğu belirtildi.
Açıklamada, kredi derecelendirme şirketi tarafından Kuzey Amerika, Avrupa Ortadoğu ve Afrika (EMEA), Asya Pasifik ve Latin Amerika bölgelerinde değerlendirilen şirketlerin bu yıl itibarıyla yüzde 48’inin görünümünün kötüleştiği, geçen yıl bu oranın sadece yüzde 1 seviyesinde olduğu bildirildi.
Avrupa’da bu yıl içerisinde ciddi ekonomik zorlukların öngörüldüğü belirtilen açıklamada, 2023 yılında Almanya, İngiltere ve İtalya’nın da dahil olduğu Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinde reel GSYH daralması beklendiği bildirildi.
Fitch açıklamasında, “(Avrupa’da) Salgın sonrası toparlanma yavaşlıyor. Yüksek enflasyonla birlikte zayıflayan talebin, bir dizi sektörde kredi profillerini olumsuz etkilemesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, küresel ekonomide zayıf büyüme beklentisine rağmen geçen yıl alınan not kararları nedeniyle küresel bazda şirketler için olası not hareketlerinde bu yıl halen yeterli alan olduğu belirtildi.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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