https://sputniknews.com.tr/20230107/erdogan-manavgat-akseki-yangin-afeti-sonrasi-koy-konutlari-anahtar-teslim-toreninde-konusuyor-1065490350.html

Erdoğan: 900 afet köy konutunu yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz sahiplerine vereceğiz

Erdoğan: 900 afet köy konutunu yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz sahiplerine vereceğiz

Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T19:11+0300

2023-01-07T19:11+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

manavgat

millet bahçesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’ninde açıklamalarda bulundu."Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından diğer ayrıntılar şu şekilde:

türkiye

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2023

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recep tayyip erdoğan, manavgat, millet bahçesi