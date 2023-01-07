https://sputniknews.com.tr/20230107/erdogan-manavgat-akseki-yangin-afeti-sonrasi-koy-konutlari-anahtar-teslim-toreninde-konusuyor-1065490350.html
Erdoğan: 900 afet köy konutunu yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz sahiplerine vereceğiz
Erdoğan: 900 afet köy konutunu yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz sahiplerine vereceğiz
Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T19:11+0300
2023-01-07T19:11+0300
2023-01-07T19:40+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
manavgat
millet bahçesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’ninde açıklamalarda bulundu."Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından diğer ayrıntılar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, manavgat, millet bahçesi
recep tayyip erdoğan, manavgat, millet bahçesi
Erdoğan: 900 afet köy konutunu yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz sahiplerine vereceğiz
19:11 07.01.2023 (güncellendi: 19:40 07.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz sahiplerine vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’ninde açıklamalarda bulundu.
"Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından diğer ayrıntılar şu şekilde:
"(Manavgat'taki yangın) "İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz.
Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır.
2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90'ında çalışmaları bitirdik.