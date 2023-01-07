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ECDC'den Kovid-19'un 'Kraken' alt varyantı için uyarı
ECDC'den Kovid-19'un 'Kraken' alt varyantı için uyarı
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Kovid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün ABD'de hızla yayılan "Kraken" alt varyantının Avrupa'da nispeten... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-07T05:33+0300
koronavirüs
avrupa birliği
koronavirüs
kraken
avrupa
koronavirüs aşısı
avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)
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Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ECDC'nin Kovid-19 salgınıyla ilgili son değerlendirmesinde, "Kraken" adı verilen XBB.1.5 alt varyant hakkında bilgiler yer aldı.ABD'deki varyantlar arasında Kraken'in payının yüzde 40 olduğunu, bir hafta içinde hakim varyant haline geleceği belirtilen değerlendirmede, bu alt varyantın BA.1'den sonra büyüme hızı bakımından ikinci sırada olduğu kaydedildi.ECDC değerlendirmesinde, "Bu varyantın AB içinde Kovid-19 vakalarının artışına etki etme ihtimali bulunuyor. Ancak bu artış gelecek ay içinde olmayacaktır çünkü varyant AB ülkelerinde şu an için çok düşük seviyelerde görülüyor" denildi.Kraken'in yol açtığı Kovid-19 vakaları Avrupa'da Danimarka, Fransa, Avusturya, Hollanda, Almanya,İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya, Portekiz ve İrlanda'da az sayıda tespit edildi.ABD'deki Kraken vakalarıyla ilgili veriler XBB.1.5'in hızla yayıldığını, vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığını gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/kovid-19un-xbb15-varyanti-kaygi-yaratti-daha-hizli-bulasiyor-1065407254.html
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avrupa birliği, koronavirüs, kraken, avrupa, koronavirüs aşısı, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)
avrupa birliği, koronavirüs, kraken, avrupa, koronavirüs aşısı, avrupa hastalık önleme ve kontrol merkezi (ecdc)

ECDC'den Kovid-19'un 'Kraken' alt varyantı için uyarı

05:30 07.01.2023 (güncellendi: 05:33 07.01.2023)
© Sputnik / Александр Кряжев / Multimedya arşivine gidinKoronavirüs - maske - Kovid-19
Koronavirüs - maske - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© Sputnik / Александр Кряжев
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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Kovid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün ABD'de hızla yayılan "Kraken" alt varyantının Avrupa'da nispeten daha geç de olsa yaygın hale gelebileceğini bildirdi.
Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ECDC'nin Kovid-19 salgınıyla ilgili son değerlendirmesinde, "Kraken" adı verilen XBB.1.5 alt varyant hakkında bilgiler yer aldı.
ABD'deki varyantlar arasında Kraken'in payının yüzde 40 olduğunu, bir hafta içinde hakim varyant haline geleceği belirtilen değerlendirmede, bu alt varyantın BA.1'den sonra büyüme hızı bakımından ikinci sırada olduğu kaydedildi.
ECDC değerlendirmesinde, "Bu varyantın AB içinde Kovid-19 vakalarının artışına etki etme ihtimali bulunuyor. Ancak bu artış gelecek ay içinde olmayacaktır çünkü varyant AB ülkelerinde şu an için çok düşük seviyelerde görülüyor" denildi.
Kraken'in yol açtığı Kovid-19 vakaları Avrupa'da Danimarka, Fransa, Avusturya, Hollanda, Almanya,İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya, Portekiz ve İrlanda'da az sayıda tespit edildi.
ABD'deki Kraken vakalarıyla ilgili veriler XBB.1.5'in hızla yayıldığını, vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığını gösteriyor.
koronavirüs, vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
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